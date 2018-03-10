В обществе идея отмены праздника 8 марта поддержки не находит. По результатам социологических исследований, в 2017 году только 9% украинцев согласились с тем, что этот праздник - "советский пережиток". Это меньше, чем в предыдущем 2016-м (тогда так заявляли 11%).
Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
Эксперт-международник Олег Волошин считает, что празднование 8 Марта в Украине не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам - это массовая легализованная в сознании общества коррупция.
Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Раз депутаты не торопятся голосовать за разработанный Институтом нацпамяти законопроект, по которому 8 Марта хотят сделать рабочим днем, остается надеяться, что народные избранники не рискнут портить праздник, и документ затеряется где-то в недрах парламента.
Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
Эксперт-международник Олег Волошин считает, что празднование 8 Марта в Украине не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам - это массовая легализованная в сознании общества коррупция.
Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. В Украине 8 марта - выходной день.
В обществе идея отмены праздника 8 марта поддержки не находит. По результатам социологических исследований, в 2017 году только 9% украинцев согласились с тем, что этот праздник - "советский пережиток". Это меньше, чем в предыдущем 2016-м (тогда так заявляли 11%).
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Глава РФ обратился ко всем женщинам России с традиционным поздравлением с Международным женским днем, отметив нежность, заботу и душевные качества россиянок.
Международный женский день отмечается 8 марта. Используя Международный женский день, ООН пытается привлечь внимание общественности, правительств и бизнеса всего мира к наиболее острым проблемам современных женщин.