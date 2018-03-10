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    Международный женский день

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 70
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    Кадры нападений на ЛГБТ активистов на женском марше в Киеве. Видео
    В интернете появились кадры нападений радикалов на женщин в Киеве 
    20:42 08.03.2018
    2671Радикальный экстремизм охватил Украину
    В четверг в центре Киева прошло несколько акций за права женщин и против гендерной дискриминации, которые в итоге слились в единый масштабный марш, количество участников доходило до 700 человек.
    Поздравление Владимира Ямненко с 8 марта. Видео
    Известный украинский актер 8 марта обратился к мужчинам 
    18:43 08.03.2018
    1484
    Актер, режиссер и сценарист Владимир Ямненко пожелал женщинам самого хорошего и оставться самыми здоровыми. Кроме того, он призвал мужчин любить всех женщин.
    В Киеве прошел марш за права человека
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве 
    17:43 08.03.2018
    768
    В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия. "Цветы — клумбам, права — женщинам!"
    На активисток женского марша напали неизвестные
    В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"
    17:10 08.03.2018
    683
    По информации организатора акции Елены Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция. В результате нападения пострадали как минимум 5 человек.
    8 марта в Киеве. Архивное фото
    Практичное 8 марта: бизнес рассчитывал на большее
    16:57 08.03.2018
    1244
    Бизнесу не удалось заметно заработать на 8 марта. Предприниматели жалуются, что покупатели стали чаще торговаться за подарок, а дарить женщинам предпочитают практичные вещи.
    Поздравление Павла Рудякова с 8 марта. Видео
    Политолог пожелал женщинам солнышка и побольше улыбок 
    16:42 08.03.2018
    168
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков пожелал лучшей половине человечества солнышка, улыбок на работе, дома, в метро и чтобы все получилось в этот день.
    В Киеве 8 марта прошел женский марш
    "Давай вместе мыть посуду!". Как Украина отметила 8 марта
    16:25 08.03.2018
    873
    В обществе идея отмены праздника 8 марта поддержки не находит. По результатам социологических исследований, в 2017 году только 9% украинцев согласились с тем, что этот праздник - "советский пережиток". Это меньше, чем в предыдущем 2016-м (тогда так заявляли 11%).
    Алексей Якубин поздравляет с 8 марта
    Политолог о королевах и принцессах в Международный женский день 
    15:34 08.03.2018
    302
    Политолог Алексей Якубин поздравил женщин с 8 марта и пожелал им не забывать о своих правах, а также чувствовать себя постоянно и королевой, и принцессой.
    Владимир Воля поздравляет с 8 марта
    Воля: несмотря на погоду, желаю женщинам весеннего настроения круглый год 
    14:11 08.03.2018
    75
    Политический эксперт Владимир Воля уверен, что снег и капель, сопровождающие праздник 8 Марта, должны приносить женщинам весеннее настроение на весь год.
    В Киеве 8 марта прошел женский марш
    В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин" 
    13:32 08.03.2018
    965
    Участницы марша избрали фиолетовый цвет основным для проведения акции. Женщины несли плакаты "Дорогенька, я твій През" и "Мы — настоящие Национальные Дружины".
    Андрей Золотарев поздравляет с 8 Марта
    Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат" 
    12:53 08.03.2018
    460
    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева считает, что "Международный женский день - это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек".
    Женский марш в центре Киева 8 марта
    В центре Киева проходит женский марш
    12:30 08.03.2018
    418
    В женском марше принимают участие несколько десятков человек. Они пройдут колонной от Майдана Незалежности до Михайловской площади, а оттуда - по улице Владимирской.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4736
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Илья Ноябрев поздравляет с 8 марта
    Не смотря ни на что продолжим поздравлять женщин с весной - Илья Ноябрев 
    11:49 08.03.2018
    231
    Известный телепродюсер и ведущий Илья Ноябрев уверен, что в Украине продолжать поздравлять женщин с 8 Марта - с весной, любовью и радостью.
    Владимир Быстряков поздравляет с 8 марта
    Быстряков пожелал женщинам жить в мирной стране и ездить в Донецк и Крым 
    10:29 08.03.2018
    392
    Композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: никакому Вятровичу не справиться с 8-мартовской коррупцией
    10:11 08.03.2018
    1693
    Эксперт-международник Олег Волошин считает, что празднование 8 Марта в Украине не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам - это массовая легализованная в сознании общества коррупция.
    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой
    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой
    09:58 08.03.2018
    4380
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Архивное фото
    Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы
    09:48 08.03.2018
    1619Медреформа или медицинский геноцид?
    Вместо цветов и.о. министра предложила мужчинам, которые осведомлены "о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин", встать на их сторону и поддержать несчастных.
    Михаил Погребинский поздравляет с 8 марта
    Михаил Погребинский: Как можно жить без женщин? Никак 
    09:39 08.03.2018
    243
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины
    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины 
    09:16 08.03.2018
    872
    КМИС провел опрос, результаты которого показали, что лишь 25 процентов женщин хотели бы получить в подарок цветы в Международный женский день. Тем не менее, около трети мужчин ограничиваются букетом.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Подготовка к 8 марта в Киеве. Архивное фото
    Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта
    07:09 08.03.2018
    12680
    Раз депутаты не торопятся голосовать за разработанный Институтом нацпамяти законопроект, по которому 8 Марта хотят сделать рабочим днем, остается надеяться, что народные избранники не рискнут портить праздник, и документ затеряется где-то в недрах парламента.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4736
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой
    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой
    09:58 08.03.2018
    4380
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
    Кадры нападений на ЛГБТ активистов на женском марше в Киеве. Видео
    В интернете появились кадры нападений радикалов на женщин в Киеве 
    20:42 08.03.2018
    2671
    В четверг в центре Киева прошло несколько акций за права женщин и против гендерной дискриминации, которые в итоге слились в единый масштабный марш, количество участников доходило до 700 человек.
    Цветы. Архивное фото
    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях
    16:53 07.03.2018
    2349
    Международный женский день – праздник на грани исчезновения. После попыток Института нацпамяти упразднить его, 8 марта предложили сделать просто рабочим днем. Что думают о нем украинцы?
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: никакому Вятровичу не справиться с 8-мартовской коррупцией
    10:11 08.03.2018
    1693
    Эксперт-международник Олег Волошин считает, что празднование 8 Марта в Украине не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам - это массовая легализованная в сознании общества коррупция.
    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Архивное фото
    Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы
    09:48 08.03.2018
    1619
    Вместо цветов и.о. министра предложила мужчинам, которые осведомлены "о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин", встать на их сторону и поддержать несчастных.
    Поздравление Владимира Ямненко с 8 марта. Видео
    Известный украинский актер 8 марта обратился к мужчинам 
    18:43 08.03.2018
    1484
    Актер, режиссер и сценарист Владимир Ямненко пожелал женщинам самого хорошего и оставться самыми здоровыми. Кроме того, он призвал мужчин любить всех женщин.
    8 марта в Киеве. Архивное фото
    Практичное 8 марта: бизнес рассчитывал на большее
    16:57 08.03.2018
    1244
    Бизнесу не удалось заметно заработать на 8 марта. Предприниматели жалуются, что покупатели стали чаще торговаться за подарок, а дарить женщинам предпочитают практичные вещи.
    8 марта в Киеве. Архивное фото
    Международный женский день. Справка
    06:40 08.03.2018
    1177
    Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. В Украине 8 марта - выходной день.
    В Киеве 8 марта прошел женский марш
    В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин" 
    13:32 08.03.2018
    965
    Участницы марша избрали фиолетовый цвет основным для проведения акции. Женщины несли плакаты "Дорогенька, я твій През" и "Мы — настоящие Национальные Дружины".
    В Киеве 8 марта прошел женский марш
    "Давай вместе мыть посуду!". Как Украина отметила 8 марта
    16:25 08.03.2018
    873
    В обществе идея отмены праздника 8 марта поддержки не находит. По результатам социологических исследований, в 2017 году только 9% украинцев согласились с тем, что этот праздник - "советский пережиток". Это меньше, чем в предыдущем 2016-м (тогда так заявляли 11%).
    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины
    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины 
    09:16 08.03.2018
    872
    КМИС провел опрос, результаты которого показали, что лишь 25 процентов женщин хотели бы получить в подарок цветы в Международный женский день. Тем не менее, около трети мужчин ограничиваются букетом.
    В Киеве прошел марш за права человека
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве 
    17:43 08.03.2018
    768
    В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия. "Цветы — клумбам, права — женщинам!"
    На активисток женского марша напали неизвестные
    В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"
    17:10 08.03.2018
    683
    По информации организатора акции Елены Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция. В результате нападения пострадали как минимум 5 человек.
    Андрей Золотарев поздравляет с 8 Марта
    Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат" 
    12:53 08.03.2018
    460
    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева считает, что "Международный женский день - это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек".
    В Киеве на 8 марта пройдет женский марш
    В центре Киева состоится марш женщин
    13:09 27.02.2018
    420
    Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.
    Женский марш в центре Киева 8 марта
    В центре Киева проходит женский марш
    12:30 08.03.2018
    418
    В женском марше принимают участие несколько десятков человек. Они пройдут колонной от Майдана Незалежности до Михайловской площади, а оттуда - по улице Владимирской.
    Владимир Быстряков поздравляет с 8 марта
    Быстряков пожелал женщинам жить в мирной стране и ездить в Донецк и Крым 
    10:29 08.03.2018
    392
    Композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.
    В Запорожье перед 8 марта снесли цветочный рынок. Видео
    К женскому дню. В Запорожской области снесли рынок цветов 
    14:13 02.03.2018
    324
    В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
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