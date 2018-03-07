Во Львове феминистки 8 марта будут дарить цветы мужчинам

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Феминистки во Львове в четверг, 8 марта, на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой будут дарить цветы мужчинам, передает "Ежедневный Львов".

"День" 8 марта потерял свой первоначальный смысл "Дня солидарности женщин в борьбе за свои права и мир" и превратился в гламурное праздник, который поддерживает и усиливает гендерные стереотипные роли женщины-"домохозяйки", "украшения жизни", "хранительницы домашнего очага", "эмоционального громоотвода" и т.п.", — говорится в сообщении организаторов акции.

Женщины 8 марта будут дарить цветы мужчинам с такими сообщениями:

— "Подари мне уважение вместо цветов"

— "Стал свидетелем насилия в отношении женщины — звони 102"

— "Этот цветок не обеспечивает уважения ко мне!"

— "Лучший комплимент — это твоя уважение"

— "Женщина — не украшение твоей жизни! Женщина — человек, который имеет права!"

— "8 марта — праздник прав женщин и мира"

Ранее и.о главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун просит не поздравлять ее с Международным женским днем 8 марта.