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    Во Львове феминистки 8 марта будут дарить цветы мужчинам

    (обновлено: )16811
    Женщины 8 марта будут дарить цветы мужчинам с такими сообщениями: "Подари мне уважение вместо цветов", "Стал свидетелем насилия в отношении женщины - звони 102", "Этот цветок не обеспечивает уважения ко мне!".
    Цветы к 8 Марта. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Феминистки во Львове в четверг, 8 марта,  на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой будут дарить цветы мужчинам, передает "Ежедневный Львов".

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    "День" 8 марта потерял свой первоначальный смысл "Дня солидарности женщин в борьбе за свои права и мир" и превратился в гламурное праздник, который поддерживает и усиливает гендерные стереотипные роли женщины-"домохозяйки", "украшения жизни", "хранительницы домашнего очага", "эмоционального громоотвода" и т.п.", — говорится в сообщении организаторов акции. 

    Женщины 8 марта будут дарить цветы мужчинам с такими сообщениями:

    — "Подари мне уважение вместо цветов"

    — "Стал свидетелем насилия в отношении женщины — звони 102"

    — "Этот цветок не обеспечивает уважения ко мне!"

    — "Лучший комплимент — это твоя уважение"

    — "Женщина — не украшение твоей жизни! Женщина — человек, который имеет права!"

    — "8 марта — праздник прав женщин и мира"

    Ранее и.о главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун просит не поздравлять ее с Международным женским днем 8 марта.

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