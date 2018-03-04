Быстряков: Украину в интересах Запада все сильнее натравливают на Россию

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Не все киевляне согласны с гуманитарной политикой городских властей — с новыми переименованиями, продолжением декоммунизации. А некоторые даже от тихого несогласия переходят к действиям, как поступил известный композитор Владимир Быстряков.

На сайте Киевского городского совета он опубликовал петицию с предложением ввести мораторий на переименование в Киеве улиц, названия которых в рамках действующего законодательства не подлежат переименованию.

"После принятия в Украине законов о так называемой декоммунизации в Киеве началось массовое переименование улиц и других имен географических объектов.

При этом, фактически с нарушением положений украинского законодательства, Киевсовет начал переименовывать улицы, площади, проспекты, названия которых не противоречат действующим нормативным актам. Эти переименования имеют исключительно идеологический характер", — говорится в пояснении к петиции.

Быстряков добавляет, что депутаты Киевского городского совета инициируют переименование объектов, названия которых связаны с победой над нацизмом. Например, проспекта Героев Сталинграда или проспекта генерала Ватутина, что осуждает занчительная часть киевлян.

Герои теперь — не герои?!

Подробнее о своем отношении к декоммунизации по-киевски и происходящих в обществе процессах Владимир Быстряков рассказал РИА Новости Украина.

Он признается: с этими переименованиями у него складывается совершенно стойкое убеждение, что все это делается назло людям.

"Чтобы людям, для которых святы какие-то вещи, например, свято понятие патриотизма, свято понятие победы в Великой Отечественной войне… Если посмотреть на это глазами тех людей, у кого в семьях есть, не поленюсь сказать это слово, герои прошлой войны, дедушки или, может, братья, отцы, которые рисковали своими жизнями, отдали свои жизни за нашу большую когда-то страну. И когда все это перечеркивается, когда вместо этого навязываются свои герои, зачастую никогда не бывавшие в Киеве, а жившие на Западной Украине… Конечно, кроме раздражения наших людей это вызвать ничего не может", — заявил композитор.

Конечно, добавляет он, стоит исключить тех людей, кто сегодня сидит на "квасном" патриотизме, делает себе на этом карьеру, зарабатывает деньги. Страдают обычные люди.

"Например, есть семья героя Советского Союза полковника (Степана) Шутова. В Киеве улица его имени — Шутова. Я жил на Десятинной улице, напротив дома, где висела мемориальная доска этому человеку. Я не знаю, есть ли она сейчас или нет, или сбили, как многие декоммунизированные объекты. Но тем не менее, семья есть, и его внук тоже занимал достаточно высокие посты в нашей армии (генерал-майор Александр Шутов был начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины — Ред.). Я был с ним лично знаком. Вот как такому человеку можно объяснить, что его знаменитый родственник — это совершенно не герой, что он отстаивал интересы тоталитарного режима, в частности Сталина?! Это не должно так быть!" — уверен Быстряков.

Переименования как источник сверхприбылей

В целом же в украинском обществе уже настолько нарушили равновесие, настроили людей друг против друга, что дальше ехать некуда, считает композитор.

"И это делается с определенной целью, конечно. Чтобы люди больше занимались внутренними сварами и поменьше обращали внимание на то, как наверху строят стены из проволоки-рабицы на границе с Россией и зарабатывают на этом бешеные деньги. Чтобы не обращали внимание на идущую у нас коммерцию", — говорит Быстряков.

Кроме того, продолжает он, переименование улиц сильно ударяет по бюджету города — "это бессмысленное переименование улиц". Композитор напомнил, что переименование станции метро "Петровка" обошлось в 400 тысяч гривен — "это наши деньги, которые мы в виде налогов платим государству, платим, чтобы этими деньгами распоряжались чиновники".

"Это тоже немыслимая вещь, они перед нами не отчитываются — куда идут эти деньги? Я понимаю, что на этом тоже идет какой-то навар, откаты. А не просто, исходя из патриотических соображений, переименовывают. Значит, кто-то на этом очень крупно зарабатывает", — убежден Быстряков.

Чем дальше от РФ, тем лучше США

Есть еще несколько мотиваций у тех, кто переименовывает улицы, среди них — сделать назло "москалям", подчеркивает композитор.

"Конечно, по большому счету, все эти переименования в честь Шухевича, Бандеры, все это делается назло "москалям", Москве. Чтобы они оттуда писали "Киев, проспект Бандеры" и жутко негодовали. Это тоже один из элементов раздражения северного соседа. К этому не привыкать, у нас давно это было, но тогда напоминало лай Моськи на слона: большая держава, крупная, экономически сильная, находится у нас под боком. Нас на нее натравливают. И чем больше натравят, тем больше это будет нравится нашим заокеанским "партнерам". К которым мы ездим на молитвенный завтрак, на религиозный хадж и так далее и тому подобное. Все это укладывается в систему сомнительных ценностей сегодняшнего дня", — сообщил Быстряков.