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    Аналитика и комментарии

    Быстряков: Украину в интересах Запада все сильнее натравливают на Россию

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (264)

    (обновлено: )1219360
    Продолжающиеся по всей стране переименования не только бьют по городским бюджетам, но еще и углубляют раскол в обществе и раздражают большую часть общества, уверен композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Не все киевляне согласны с гуманитарной политикой городских властей — с новыми переименованиями, продолжением декоммунизации. А некоторые даже от тихого несогласия переходят к действиям, как поступил известный композитор Владимир Быстряков.

    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На сайте Киевского городского совета он опубликовал петицию с предложением ввести мораторий на переименование в Киеве улиц, названия которых в рамках действующего законодательства не подлежат переименованию.

    "После принятия в Украине законов о так называемой декоммунизации в Киеве началось массовое переименование улиц и других имен географических объектов.

    При этом, фактически с нарушением положений украинского законодательства, Киевсовет начал переименовывать улицы, площади, проспекты, названия которых не противоречат действующим нормативным актам. Эти переименования имеют исключительно идеологический характер", — говорится в пояснении к петиции.

    Быстряков добавляет, что депутаты Киевского городского совета инициируют переименование объектов, названия которых связаны с победой над нацизмом. Например, проспекта Героев Сталинграда или проспекта генерала Ватутина, что осуждает занчительная часть киевлян.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Герои теперь — не герои?!

    Подробнее о своем отношении к декоммунизации по-киевски и происходящих в обществе процессах Владимир Быстряков рассказал РИА Новости Украина.

    Он признается: с этими переименованиями у него складывается совершенно стойкое убеждение, что все это делается назло людям.

    "Чтобы людям, для которых святы какие-то вещи, например, свято понятие патриотизма, свято понятие победы в Великой Отечественной войне… Если посмотреть на это глазами тех людей, у кого в семьях есть, не поленюсь сказать это слово, герои прошлой войны, дедушки или, может, братья, отцы, которые рисковали своими жизнями, отдали свои жизни за нашу большую когда-то страну. И когда все это перечеркивается, когда вместо этого навязываются свои герои, зачастую никогда не бывавшие в Киеве, а жившие на Западной Украине… Конечно, кроме раздражения наших людей это вызвать ничего не может", — заявил композитор.

    Конечно, добавляет он, стоит исключить тех людей, кто сегодня сидит на "квасном" патриотизме, делает себе на этом карьеру, зарабатывает деньги. Страдают обычные люди.

    Проспект Героев Сталинграда в Киеве
    Фото my-obolon.kiev.ua
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    "Например, есть семья героя Советского Союза полковника (Степана) Шутова. В Киеве улица его имени — Шутова. Я жил на Десятинной улице, напротив дома, где висела мемориальная доска этому человеку. Я не знаю, есть ли она сейчас или нет, или сбили, как многие декоммунизированные объекты. Но тем не менее, семья есть, и его внук тоже занимал достаточно высокие посты в нашей армии (генерал-майор Александр Шутов был начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины — Ред.). Я был с ним лично знаком. Вот как такому человеку можно объяснить, что его знаменитый родственник — это совершенно не герой, что он отстаивал интересы тоталитарного режима, в частности Сталина?! Это не должно так быть!" — уверен Быстряков.

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    В целом же в украинском обществе уже настолько нарушили равновесие, настроили людей друг против друга, что дальше ехать некуда, считает композитор.

    "И это делается с определенной целью, конечно. Чтобы люди больше занимались внутренними сварами и поменьше обращали внимание на то, как наверху строят стены из проволоки-рабицы на границе с Россией и зарабатывают на этом бешеные деньги. Чтобы не обращали внимание на идущую у нас коммерцию", — говорит Быстряков.

    Кроме того, продолжает он, переименование улиц сильно ударяет по бюджету города — "это бессмысленное переименование улиц". Композитор напомнил, что переименование станции метро "Петровка" обошлось в 400 тысяч гривен — "это наши деньги, которые мы в виде налогов платим государству, платим, чтобы этими деньгами распоряжались чиновники".

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    "Это тоже немыслимая вещь, они перед нами не отчитываются — куда идут эти деньги? Я понимаю, что на этом тоже идет какой-то навар, откаты. А не просто, исходя из патриотических соображений, переименовывают. Значит, кто-то на этом очень крупно зарабатывает", — убежден Быстряков.

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    Есть еще несколько мотиваций у тех, кто переименовывает улицы, среди них — сделать назло "москалям", подчеркивает композитор.

    "Конечно, по большому счету, все эти переименования в честь Шухевича, Бандеры, все это делается назло "москалям", Москве. Чтобы они оттуда писали "Киев, проспект Бандеры" и жутко негодовали. Это тоже один из элементов раздражения северного соседа. К этому не привыкать, у нас давно это было, но тогда напоминало лай Моськи на слона: большая держава, крупная, экономически сильная, находится у нас под боком. Нас на нее натравливают. И чем больше натравят, тем больше это будет нравится нашим заокеанским "партнерам". К которым мы ездим на молитвенный завтрак, на религиозный хадж и так далее и тому подобное. Все это укладывается в систему сомнительных ценностей сегодняшнего дня", — сообщил Быстряков.

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