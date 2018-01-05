Пройтись словами по нотам. Самые яркие цитаты опального Быстрякова

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Известного советского и украинского композитора Владимира Быстрякова внесли в базу "Чистилище" на сайте волонтерского проекта "Миротворец". Ему вменяют "публичную антиукраинскую пропаганду и поддержку российской агрессии против Украины, поддержку пророссийских террористических организаций".

Композитор попал в базу "Миротворца" через день после выхода в эфир программы в интернет-издании "Гордон". Во время эфира Быстряков, в частности, отрицал участие российских войск в боевых действиях на Донбассе.

"Не знаю, вводил ли Путин раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. Воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы", – утверждал он.

Среди других высказываний Быстрякова, послуживших причиной для включения в "Чистилище", заявления о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны в Донбассе.

На просьбу "Обозревателя" прокомментировать действия волонтеров "Миротворца" и их предположение, что у него есть все основания просить политического убежища в России, композитор ответил:

"Дело в том, что ситуация меняется. И я думаю, что скоро они будут просить политического убежища… Это не "Миротворец". На мой взгляд, они скорее разжигают конфликт, чем служат делу мира… Я выходил на площадь, собирал людей? Я организовал структуру какую-то? Выходил с коктейлем Молотова? Я просто высказал свою точку зрения. В чем мое преступление? Это чистая вкусовщина: им что-то нравится, что-то не нравится".

При этом он добавил, что "Миротворец" — не госструктура. Быстряков также напомнил заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгии Туки, что "в Европейском суде не удалось доказать наличие российских войск на Донбассе".

На вопрос, не считает ли он Россию агрессором, Быстряков ответил: "А чего это я должен считать, скажите, пожалуйста? Так считают наши люди…"

"Очень невыгодно называть события на Донбассе "гражданской войной", что это подавление внутреннего мятежа – людей, которые не хотели, чтобы их улицы переименовывали в честь Бандеры и Шухевича. Вот их и усмиряют…. Слушайте, ну вы хотите, чтобы я ответил за каких-то людей, которые вывешивают российские флаги, которые призывают российские войска. Это их дела, почему я должен решать что-то за Донбасс, кто там что вывешивает, какие флаги. Я же не педагог им там, не идеолог, не гуру и не вождь. Я высказал свое мнение, а со мной поступают по-хамски. Эти базы, списки… Это хамство и нарушение моих прав", — заключил он.

Люди, не сбивайтесь в стадо!

Владимир Быстряков не раз давал интервью РИА Новости Украина, в которых открыто выражал свою гражданскую позицию и отношение к происходящему в стране.

В преддверии 2016 года, композитор пожелал украинцам в Новом году не поддаваться общему ликованию и массовому психозу и оставлять в душе место для сомнения и анализа.

“По прошествии двух лет мы видим расколотое, перессорившееся общество людей, которое до недавнего времени составляло понятие "миролюбивый украинский народ". Анекдоты о кумовьях вперемежку с нашими хлебосольными застольями считались визиткой страны. Никогда политика не присутствовала в кухонно-застольных беседах в такой степени как сейчас. Никогда рейтинг власти не опускался так низко, как сейчас, и это — при полном отсутствии (по мнению людей) кандидатуры возможного Лидера хоть более или менее приемлемого для народа. Даже — в отдаленном будущем. Сейчас в обществе царят неразбериха, неуверенность, усталость, апатия и полная дезориентация, подпитываемая СМИ. При чём, со всех сторон. Люди склонны верить всему, что по их мнению, более-менее созвучно их настроениям. И этой массовой слепотой умело пользуются как СМИ, так и хозяева этих же самых СМИ”, — сказал Быстряков.

Еще тогда он обратил внимание, что в Украине стала превалировать такая негативная тенденция, как русофобия.

“Человек наблюдательный, не может не заметить, как умело сейчас в Украине ненависть к Путину и его режиму сплетается с ненавистью ко всему русскому. Через разрыв культурных связей (у нас сейчас из гастролеров в основном — Кикабидзе, Катамадзе да Сухишвили по нескольку раз в сезон), через ограничение показа российских фильмов и запрет телеканалов, через отмену по "политическим мотивам" гастролей российских артистов. Зачастую — вполне "нейтральных"”, — отметил композитор.

Тогда же Быстряков заявил, что продолжает поддерживать отношения со своими московскими друзьями и не собирается вычеркивать их из жизни в угоду последним веяниям:

“Мои московские друзья нас всех слегка, как бы жалеют, потому что они видят, что страна находится немножко в больном режиме. Знаете, ну, как в свое время в 30-е годы в Германии заболели все "фюрером", заболели все ультра-радикализмом в Китае в эпоху культурной революции. Нация заболевает, когда находится либо "под очарованием" какого-то авантюриста-руководителя, либо вследствие массовой обработки общественного сознания. Как у нас сейчас… и это — как эпидемия, в результате "маемо тэ, шо маемо". Страна сегодня болеет и переформатируется. Я думаю, что будет какой-то другой формат страны, хотя бы потому, что сегодня настолько низок авторитет власти… за эту власть никто не хочет умирать, сражаться. И носить на майках…”

Страна победившего абсурда

В апреле 2016 года Владимир Быстряков заявил, что украинцам хорошо промыли мозги, потому живем мы в стране победившего абсурда.

“Мы тоже ведь были более или менее консолидированным обществом. Были до поры-до времени, пока не перегрызлись между собой, вначале — по "очень важному" (а на самом деле — высосанному из пальца) "языковому вопросу". Ну, а дальше — стало накручиваться, как пряжа на веретене: кто свидомый, а кто — ватник, пошел сленг: тролли — моли, боты — кремлеботы (совершенно отвратные выражения, которые у нас в ходу в последнее время). В результате сегодня представляем собой достаточно аморфную массу, которая не способна ни объединиться перед любыми инсинуациями власти, будь то поднятие тарифов ЖКХ или, допустим, объявление войны соседям, ни просто высказать своё несогласие с теми или иными происходящими процессами”.

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“Я называю нынешнюю моральную атмосферу в стране системой победившего абсурда. Мы достаточно последовательно и целенаправленно скатываемся к системе "жизненных ценностей" Северной Кореи, к смешным и нелепым, с точки зрения цивилизованного человека, "нововведениям и изобретениям" власти”, — сказал композитор.

Он считает, что вражда между Украиной и Россией — действительно большая трагедия.

“Трагедия наших двух когда-то братских народов. Но, знаете, почему-то иногда мне, (а я люблю смотреть в корень), сдается, что у половины этих самых рьяных "патриотов" где-то в сундуках, на самом дне, но запрятаны георгиевские ленточки. "На всяк пожарный!"… Не могу объяснить логически, но почему-то подозреваю. Слегка", — сказал Быстряков.

В августе того же 2016 года, когда Украина отмечала 25-летие независимости композитор заявил, что если при Советском Союзе он считал себя гражданином страны, то сейчас никакой страны по сути дела нет — мы все сейчас представляем собой квартирантов на чужих территориях.

"Если при Союзе я считал себя гражданином страны, то после обретения так называемой независимости я все больше и больше убеждался в том, что у нас все эти президентско-провластные проекты – это чистая коммерция, что политики как таковой не существует, а существует только финансовая целесообразность тех людей, которые сидят наверху и которые между собой спорят — не спорят, воюют — не воюют. Все мы даже не являемся статистами в этом самом их споре. Нас, по сравнению с гражданами Советского Союза, настолько опустили до уровня плинтуса, что мне даже сложно сказать, как вообще на это все реагировать”, — сказал Быстряков.

По его мнению, украинцев, как и при СССР, держат за малых детей и активно манипулируют их сознанием.

"Нам втемяшили в голову, что Россия — это враг, враг номер один. И мы радостно на это дело повелись. И все свои беды, коррупцию, воровство радостно списали на… Путина. В ходу сейчас такая частушка – "Если х..й коротковат – значит, Путин виноват". Это знаете ли – народное творчество, а оно всегда очень точно подмечает суть. Но хочу сказать, что я очень надеюсь, что всякое общество все-таки склонно к самовыздоровлению. И я убежден, что Господь нас наказывает за нашу леность, за нашу инертность, за наше нежелание вмешиваться в какие-то процессы, а только тупо временами ходить за гречку голосовать”, — заявил Быстряков.

В ноябре 2016 года Владимир Быстряков довольно жестко высказался по поводу введения квот на украинскую музыку в радиоэфирах.

“То, что навязывается искусственно, имеет побочный поганый эффект. В любом случае, любое действие, направленное на завинчивание гаек, имеет очень нехорошие последствия, потому что может так рвануть, что потом и костей не соберешь. Сегодня людям залезли уже в самую середину мозга — заставляют выкорчевывать язык, на котором они говорили столетиями, и говорили их предки”.

Гнилое общество

В интервью накануне Нового, 2017 года Быстряков заявил, что "вся эта пена, которая взошла, начиная с 2014 года, ясно высветила все пороки и все недостатки нашего общества.

“А общество оказалось достаточно гнилым. Все эти заявления, все эти игры в громкие фразы. Другой сказал, что наших дальнобойщиков, которые работают в России, нужно расстреливать, тетя с косой сказала, что нужно обнести Донецк колючей проволокой и атомными бомбами забросать. Это все – работа на публику. Я глубоко уверен, что сейчас политики в чистом виде как таковой не существует, сейчас существует только передерибан, и идет борьба только за денежные знаки, больше ничего. А какие там знамена сверху развеваются — синие, желтые, красные – это не играет роли, это все — показуха. Вот в чем наша беда, что мы на все повелись: скакали на Майдане, кричали, потом дружно ненавидели Путина, потом дружно разрисовывали мосты, потом что-то еще. В общем-то, мы себя вели как дети".

Подводя итоги 2017 года в культурной жизни страны Быстряков заметил, что сейчас "идет засилие западенской культуры".

“Об этом предупреждал еще в 90-е годы Вячеслав Чорновил: что если мы не придем к федерализации, неминуемо развалится страна, потому что она состоит из очень разных кусков. Западенской культуры, культуры Юго-Востоке. И их можно держать в едином государстве только путем толерантности, демократии, признания права всех людей на свободу языка, культуры, религии, самовыражения”.