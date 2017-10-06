Быстряков о гастролях с разрешения СБУ: абсурд продолжается, маразм крепчает

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий гастроли российских артистов без разрешения Службы безопасности Украины.

Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

"Абсурд продолжается, маразм крепчает. Если смотреть в корень, то тем, кто находится вверху, нужно дать публике, которая находится внизу, побольше зрелищ и тем для обсуждений. Для этого у нас создаются черные списки, обсуждаются "враги отечества". Мы обсуждаем Пореченкова, который непонятно куда целился из винтовки, и не замечаем того, что здесь, у нас, на наших улицах тот же Омельченко в пьяном виде уже сбил насмерть двух людей. Тот неизвестно — стрелял ли вообще или дурачился…. НО уж точно никого не застрелил…, а здесь уже два трупа есть. Они просто дают повод для обсуждения народу. А народ и так между собой разобщен, у нас общество сегодня расколото — таким обществом очень легко управлять и взвинчивать "коммуналку" до невероятных высот. И сейчас будут обсуждать гастроли российских артистов”, — сказал РИА Новости Украина известный украинский композитор Владимир Быстряков.

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По мнению композитора, абсурд еще заключается в том, что большинство "жильцов черного списка" въехали в Крым с российской территории, но если бы они въехали в Крым с территории Украины, то в черных список их бы не занесли.

"Министерство, которое занимается пропагандой, придумывает такие недолугие способы развлечения народа. Вместе с тем, когда Наташе Королевой все-таки разрешили приехать попрощаться с бабушкой, ее принимали на уровне министра: дали ей вип-проход в Борисполе, очень быстро все оформили. То есть, все, что делается — это чисто пыль в глаза, для галочки", — считает Быстряков.

Кроме того, подобные меры являются, по мнению композитора, зачисткой конкурентов.

"Тут уже ходят слухи, что одной из наших певиц очень мешала Ани Лорак. А поскольку у этой певицы есть могущественные покровители, то сделали так, что Ани Лорак превратилась во "врага нации". То же самое с Повалий. Кассовых решили подвинуть, и, как говорил Жванецкий, наши ботинки хороши, если не видел импортных. Вот по этой схеме и действуют. Убирают и по языковому принципу. Как, например, отстранили SunSay от участия в прошлом Евровидении? Достаточно было Руслане задать ему провокационный вопрос в отношении друзей в России — всё, сразу красная тряпка перед быком! Моментально народ ополчился: ах, у него друзья в России, ах, он такой-сякой, он не должен представлять Украину! Так что, убирают очень легко. Ребята пользуются обстановкой. Они думают, что они здесь прославятся и сразу на них "Оскары" посыпятся — ничего подобного", — подчеркнул Быстряков.

По его словам, настоящее искусство вырабатывается в результате хорошей конкуренции.

"И то, что одних запрещают, а других, потому что они представители титульной нации, поднимают на щит, вовсе не означает, что последние сразу превратятся в звезд, в очень качественных исполнителей. Это все вырабатывается годами, выращивается, как кристалл. А у нас штампуют скороспелок на всевозможных "Фабриках зирок"… И нет гарантии, что они станут долговечными, хорошими, качественными артистами, которые производят качественную продукцию. В лучшем случае все это будет "Монатик-Дорн”, а в худшем — "Поющие трусы" или какие-нибудь ещё "Штопанные трусы". В принципе, в нашем искусстве есть такая тенденция — делать из украинца дебила. Отсюда идут всевозможные "левкы-дуркы", "у клюби танци". У нас страну делают аграрной, а нас всех делают немножко селянами вследствие подобного "искусства". Вот вам и вся тенденция", — заключил Быстряков.