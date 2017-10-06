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    Интервью

    Быстряков о гастролях с разрешения СБУ: абсурд продолжается, маразм крепчает

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    Одних артистов запрещают, а представителей титульной нации поднимают на щит: Украину делают аграрной, а нас - немножко селянами вследствие подобного "искусства", считает композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий гастроли российских артистов без разрешения Службы безопасности Украины.

    Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

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    "Абсурд продолжается, маразм крепчает. Если смотреть в корень, то тем, кто находится вверху, нужно дать публике, которая находится внизу, побольше зрелищ и тем для обсуждений. Для этого у нас создаются черные списки, обсуждаются "враги отечества". Мы обсуждаем Пореченкова, который непонятно куда целился из винтовки, и не замечаем того, что здесь, у нас, на наших улицах тот же Омельченко в пьяном виде уже сбил насмерть двух людей. Тот неизвестно — стрелял ли вообще или дурачился…. НО уж точно никого не застрелил…, а здесь уже два трупа есть. Они просто дают повод для обсуждения народу. А народ и так между собой разобщен, у нас общество сегодня расколото — таким обществом очень легко управлять и взвинчивать "коммуналку" до невероятных высот. И сейчас будут обсуждать гастроли российских артистов”, — сказал РИА Новости Украина известный украинский композитор Владимир Быстряков.

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    По мнению композитора, абсурд еще заключается в том, что  большинство "жильцов черного списка" въехали в Крым с российской территории, но если бы они въехали в Крым с территории Украины, то в черных список их бы не занесли.

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    "Министерство, которое занимается пропагандой, придумывает такие недолугие способы развлечения народа. Вместе с тем, когда Наташе Королевой все-таки разрешили приехать попрощаться с бабушкой, ее принимали на уровне министра: дали ей вип-проход в Борисполе, очень быстро все оформили. То есть, все, что делается — это чисто пыль в глаза, для галочки", — считает Быстряков. 

    Кроме того, подобные меры являются, по мнению композитора, зачисткой конкурентов.

    "Тут уже ходят слухи, что одной из наших певиц очень мешала Ани Лорак. А поскольку у этой певицы есть могущественные покровители, то сделали так, что Ани Лорак превратилась во "врага нации". То же самое с Повалий. Кассовых решили подвинуть, и, как говорил Жванецкий, наши ботинки хороши, если не видел импортных. Вот по этой схеме и действуют. Убирают и по языковому принципу. Как,  например, отстранили SunSay от участия в прошлом Евровидении? Достаточно было Руслане задать ему провокационный вопрос в отношении друзей в России — всё, сразу красная тряпка перед быком! Моментально народ ополчился: ах, у него друзья в России, ах, он такой-сякой, он не должен представлять Украину! Так что, убирают очень легко. Ребята пользуются обстановкой. Они думают, что они здесь прославятся и сразу на них "Оскары" посыпятся — ничего подобного", — подчеркнул Быстряков.

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    По его словам, настоящее искусство вырабатывается в результате хорошей конкуренции. 

    "И то, что одних запрещают, а других, потому что они представители титульной нации, поднимают на щит, вовсе не означает, что последние сразу превратятся в звезд, в очень качественных исполнителей. Это все вырабатывается годами, выращивается, как кристалл.  А у нас штампуют скороспелок на всевозможных "Фабриках зирок"… И нет гарантии, что они станут долговечными, хорошими, качественными артистами, которые производят качественную продукцию. В лучшем случае все это будет "Монатик-Дорн”, а в худшем —  "Поющие трусы" или какие-нибудь ещё "Штопанные трусы". В принципе, в нашем искусстве есть такая тенденция — делать из украинца дебила. Отсюда идут всевозможные "левкы-дуркы", "у клюби танци". У нас страну делают аграрной, а нас всех делают немножко селянами вследствие подобного "искусства". Вот вам и вся тенденция", — заключил Быстряков.

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