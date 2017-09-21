Выяснилось, когда Рада рассмотрит закон о запрете гастролей артистов РФ

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Уже в начале октября Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, запрещающий гастроли российских артистов, сообщил в четверг вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Комитет по вопросам культуры Верховной рады поддержал проект относительно особенностей проведения концертных мероприятий с участием граждан Российской Федерации. Голосование на следующей неделе", — написал Кириленко в Twitter. Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя Рады пройдет с 3 по 6 октября.

Законопроект запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта, которые, по мнению властей Украины, создают угрозу национальной безопасности. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно проекту закона, организатор мероприятия не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию Украины. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

В случае нарушения организаторами гастролей этого закона, предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти (160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов) до ста (320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов) минимальных заработных плат.