Патриотизм по-украински. В Днепре со скандалом отменили спектакль

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Скандал разгорается из-за давления на Днепровский академический театр драмы и комедии и отмены спектакля "Лесная песня", пишет местное издание gorod.dp.ua.

Согласно сообщению, в среду в театр ворвалась "группа очень воинственно настроенных активистов, устроила скандал в театре из-за его якобы русскоязычной ориентации и вынудила снять из репертуара спектакль "Лесная песня" по пьесе Леси Украинки".

"К таким вылазкам активистов и их порой запредельные требования и действия (скандал в оперном и с его режиссером Чайкой прогремел на всю Украину) Днепр успел не то, что привыкнуть… Но этим уже особо не удивишь. Но чтобы активисты-патриоты (?) требовали снять из репертуара спектакль по Лесе Украинке! Это было за гранью даже процветающего у нас абсурда", — говорится в сообщении.

Случившиеся прокомментировала актриса указанного театра Елена Володина.

"Страсти и скандал вокруг театра, языка, на котором мы работаем, распри, которые вызвал наш любимый спектакль "Лесная песня" по Лесе Украинке. Немного поясню о переводе на русский язык. 90 лет Зимний театр, затем театр русской драмы им. Горького и ныне театр драмы и комедии формировал репертуар и играл спектакли на русском языке. Пьеса Леси Украинки была принята к постановке задолго до начала войны. Приглашенный режиссер принес эту пьесу в данном переводе. Хотя переводов на русский язык есть несколько и, говорят, что даже более удачные. Однако с режиссером не сложилось. Спектакль завис и долго мы не понимали, что и как будет дальше. Тогда наша талантливая молодежь сама взялась за воплощение этого сложнейшего материала. Премьера пришлась на первый год войны. Мы были очень горды, что в нашем репертуарном перечне появилась украинская классика в такое тяжёлое время", — написала актриса на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что театр одним из первых включился в помощь военнослужащим — актеры собирали средства для армии и выезжали в зону АТО, однако, по ее словам, "с приходом российской агрессии чувство патриотизма украинцев обострилось".

"Мы все сплотились ради независимости и мира в нашем доме. (…) Никто не мог предположить, что на этой волне русский перевод пьесы вызовет столько агрессии и обвинений нас в, чуть ли, не сепаратизме", — возмущается актриса, добавив, что "мы априори играли 90 лет и играем только на русском".

Володина добавила, что на постановки украинских авторов на государственном языке надо время и деньги, и театр не готов отказаться от тех спектаклей, что идут на сцене много лет.

"И это не означает, что группа радикально настроенных людей имеет право врываться в театр, нарушать творческий процесс, таскать за грудки пожилого директора, угрозами требуя сорвать все таблички в здании, что написаны на русском языке, в том числе таблички с именами актеров на гримерках. Варварство, насилие и ненависть не созидательны!" — заключила она.

Елена Володина/Facebook, 4 октября 2017

Елена Володина/Facebook, 4 октября 2017

Еще одна актриса театра Валерия Лагода подтвердила срыв спектакля: "Так хочется сегодня что-то гневное громко крикнуть, а после зарыдать что есть духу! Сначала сорвали наши именные таблички с гримерок,а теперь отменили 14-го октября "Лесную песню" из-за угрозы срыва спектакля на почве того, что он идёт на русском!".

Валерия Лагода/Facebook, 6 октября 2017

По данным местного интернет-издания, в Днепровский академический театр драмы и комедии ворвалась "группа очень воинственно настроенных активистов" и вынудила снять из репертуара спектакль "Лесная песня".

Произошедшее бурно обсуждают в сети:

"Валерия, очень поддерживаем вас, ваши постановки и, особенно, полюбившуюся "Лесную песню"!! Страшно, когда "культуру" прививают варварскими методами! Очень хочется верить, что шелуха скоро спадет, и вы сможете спокойно и вдохновенно работать и творить! А мы — зрители, приходить к вам за прекрасным!" — пишет Анастасия Слюсарь.

"Крайностные пути никогда не хороши, но пока мы на большее не способны, судя по всему", — добавляет Виктория Иванова.

"Я за популяризацию языка, против пропаганды. Запрет — вне моего понимания. Демократия — истинная ценность "жаданої Європи". Если следовать тенденции, нас отстреливать может начнут? Ну так, для чистоты нации — за демократические ценности", — отмечает Алена Ведмидь.

Директор Днепровского академического театра драмы и комедии, заслуженный работник культуры Украины Леонид Иосифович Фурсенко так прокомментировал случившееся: "Не вижу повода для скандала. Действительно, в театр пришла группа активистов, возмущенных тем, что отдельные надписи в зрительном зале, на фасаде театра оставались написанными на русском языке. На сегодня мы уже заменили надписи на украинские. Вызывало недовольство активистов и то, что поставленную у нас "Лесную песню" Леси Украинки мы демонстрируем на русском языке и запланировали показ спектакля на 14 октября, когда отмечается День украинского казачества. Чтобы не провоцировать возможные конфликты, мы сняли этот спектакль из афиши и объявили 14 октября выходным днем в театре".