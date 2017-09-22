Решение ВР по российским артистам не помешает гастролям - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Профильный комитет ВР накануне одобрил законопроект об ограничении гастролей с участием российских артистов. В пояснительной записке сказано, что документ направлен на противодействие антиукраинской пропаганде во время гастролей артистов из России.

Главная суть нововведений в том, что если организатор концерта собирается пригласить на мероприятие артиста из РФ, то обязательно за 30 дней до предполагаемой даты гастролей нужно сообщить об этом в правоохранительные органы, чтоб они проверили приглашенных гастролеров. Проверять будут, в частности, находился ли артист незаконно в Крыму.

Законопроект об ограничении гастролей с участием российских артистов в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо потрібен такий закон, адже є список російських артистів, в'їзд яких заборонений в Україну?

— Якщо брати цей законопроект за основу та з благих намірів, то очевидно, що метою є фактично спрощення роботи спецслужбам, тому що фактично все відбувається в заявочному порядку, і є час на вивчення тої чи іншої ситуації, а не потрібно спецслужбам дізнаватися по своїх каналах чи вже безпосередньо затримувати особу на кордоні. Але реалізувати цей законопроект не так просто. І доволі дивні ціла низка норм.

По-перше, цей заявний порядок, що мається на увазі. Не просто повідомлення, потрібно отримати дозвіл на право, щоб артист, громадянин Росії в'їхав в Україну. Я думаю, достатньо було б повідомити, і якщо є зауваження, тоді б СБУ могло і повідомити про певний термін. Якщо їх немає, тоді можна в'їжджати. А не у випадку, що потрібно отримати дозвіл на сам в'їзд, навіть якщо громадянину не заборонено. Це може призвести до серйозних зловживань.

Другий факт, що фактично цей законопроект не обмежить в такій формі від усіх ризиків, це точно. Як мінімум, потрібно доопрацьовувати. Тому що цей же громадянин РФ може бути і громадянином іншої країни та які будуть подаватися паспортні дані тощо.

І знову ж таки, громадяни будь-яких інших країн також можуть потрапляти під цілу низку норм закону, в тому числі про заклики до порушення територіальної цілісності, тощо. Це ціла низка артистів західних, які в тому числі виступали в тому ж Криму тощо. Їм не забороний в'їзд в Україну, але очевидно, що по інших громадянах інших країн такі норми не будуть застосовуватися.

Тобто ціла низка така питань технічних і на практиці це може призвести навіть до серйозних зловживань, коли кожному фактично артисту має надаватися окремий певний дозвіл.

Чи є політична кон'юнктура для того, щоб цей закон пройшов через парламент?

— Політична кон'юнктура є, тому що дужа багато законопроектів не обговорюються фактично по суті. Немає вникання в певну деталь, а йде таке змагання по формі законопроекту. Тобто тут теж наміри є, напевно, що благі, звичайно, тому що дійсно потрібно регулювати ці питання.

Але я думаю, тих, хто вникатиме в деталі, як ми зараз з вами говоримо, відразу звинувачуватимуть в «руці Москви» і захисті російських інтересів. Тому тих, хто бажання конструктивно критикувати закон бажаючих просто відпаде після таких звинувачень, такого тиску.

Тому цілком ймовірно, що законопроект може бути прийнятий, незважаючи на цілу низку недоліків в ньому, які можуть призвести до зловживань вже на практичному його застосуванні. Тому що спрощувати завдання спецслужбам, знаєте, можна іншим чином і іншим способом, а не перекладати цілу частку вини на організаторів гастролей.

Як будуть визначати, яким чином підтримує російську агресію артист чи ні і взагалі, що він становить загрозу національній безпеці? За якими чинникам визначати це?

— В законопроекті сказано, що мова йде про осіб, які входять до списку тих, яким заборонений в'їзд в Україну. Єдина норма, яка застосована в законопроекті. Але в той же час досить так розпливчасто сказано, що навіть дозвіл наданий тощо.

Якщо будуть встановлені обставини, що все ж таки та особа загрожує, може все одно заборонити в'їзд. Власне, це така розпливчастість, вона може призвести до різного трактування. Я думаю, що можна було б зробити певний список, тим більше, що він фактично публічний. Просто тим, хто займається гастрольною діяльністю, надати список цих артистів, яким в'їзд в Україну небажаний, апріорі на самому початку було б запобіжником до їхнього запрошення.

А зараз в такому вигляді… Тобто фактично кожен громадянин Росії, який в'їжджає чи використовуються його твори в гастрольних заходах, він повинен ці дані подавати, його персональні дані тощо. На практиці це можуть бути неправильні оформлення тих даних.

Ціла низка різних речей може призвести просто до втручання спецслужб до комерційної бізнес-діяльності окремих структур. Це найбільша загроза, яка є в цьому законопроекті. Тобто боротьба за збереження територіальної цілісності може перетворитися просто у втручання в діяльність комерційних структур. От найбільша біда.

Чи змусить такий законопроект відмовитися російських артистів від виступів в Криму, якщо вони хочуть виступати на території України?

— В принципі, тут новела основна цього законопроекту в тому, що є заявочний принцип і частково відповідальність перекладається на організаторів гастролей, які повинні збирати документи і потім нести відповідальність, що вони порушили закон, тощо. Але без того зараз така заборона діє.

Просто що СБУ це по своїм каналам встановлює, коли деякі відбуваються, чи приїзд якихось осіб або просто вже по факту видворює з території України, чи зупиняє на кордоні, або попереджує завчасно, що таку інформацію чи з відкритих джерел, чи по своїй лінії інформацію. Тому в принципі, кардинальних змін немає.

Просто, як на мене, є дуже розмивчасті норми, які можуть по-різному трактуватися, і може призвести до втручання в комерційну діяльність окремих структур, а те, що потрібно забороняти таким в'їзд — звичайно, однозначно.

Корупційні норми — ви маєте на увазі, що за певну суму представники відповідних структур зможуть закривати очі на в'їзд того чи іншого артиста?

— Навіть не те, що закривати. Тут загроза в тому, що для того, щоб запросити російського артиста, навіть якщо він не є в тому списку, навіть умовного Андрія Макаревича, який підтримував Україну, потрібно дозвіл отримати від СБУ на те, щоб він приїхав. Ось в чому біда.

Тобто там, якщо слідувати тому законопроекту, там сказано, що потрібно отримати дозвіл від СБУ на те, щоб громадянин Росії брав участь в гастролях в Україні. Не просто не повинна прийти заборона. Я думаю, достатньо було б повідомити, якщо немає в певний термін заборони, тоді запросити. Так ні, в законі є дозвіл.

Ми можемо зрозуміти, що десять днів. Можна подати в 11 день, 12 день, тобто українській практиці використовується. А штраф чули який? Тому в українських реаліях, на жаль, це такі неефективні поки що в боротьбі з корупцією. Це може призвести до різних форм.

І знову ж таки, цей закон абсолютно повністю не обмежить, але звичайно, що він створить перешкоди взагалі для гастролей російських громадян.

Не таємниця, що українські виконавці їздять до РФ. Москва якимось чином відповість на прийняття такого законопроекту?

— Москва навряд відповість в даному контексті такими заходами. Тому що Росія зацікавлена у візитах таких артистів. Тому що це демонструє певно ще зберігає для окремих російських громадян, для російської пропаганди певну видимість братського якогось союзу, що, мовляв, от є українці, які нас люблять братською любов'ю.

Тобто це такі часткові дуже обмежуючі заходи, їх або вживати дуже чітко і аргументовано, чого зараз немає, або взагалі в ту сферу не втручатися таким жорстким регламентуванням, а все-таки це перекласти на плечі СБУ, яке має саме встановлювати, визначати і забороняти в'їзд чи видворяти з країни.

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К слову, правозащитники считают, что тех артистов, которых нет в черных списках, не пускают в Украину в связи с обращением граждан, или же сами артисты при прохождении границы говорят, что выступали в Крыму. Такое мнение, в частности, выразил в эфире Голоса столицы юрист-международник Борис Бабин.