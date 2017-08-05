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    Культура

    Российский артист, попавший в "черный список" в Украине, приехал в Луганск

    (обновлено: )42720
    Накануне российский музыкант Олег Газманов выступил в Донецке, а по прибытию в Луганск сообщил, что во время концерта исполнит новую песню "Девушка с опасными глазами".
    Певец Олег Газманов
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Российский артист Олег Газманов приехал в Луганаск, где даст концерт на главной площади города, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

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    "Я очень доволен, что приехал. Если хотя бы одному человеку я здесь помогу, помогу всем сплотиться, соединиться… Музыка громче слов, музыка громче пушек", — сказал Газманов журналистам перед концертом.

    Артист сообщил, что исполнит во время концерта в Луганске новую песню "Девушка с опасными глазами".

    "Очень хочется пожелать всем здесь, чтобы были мирные дни, чтобы было мирное небо, чтобы была надежда, что это все быстро закончится, и чтобы не было тревоги в глазах женщин, детей, всех…" — сказал Газманов.

    Накануне Газманов выступил в Донецке.

    Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин и другие артисты. Также в минувшем году Газманова не пустили в Литву.

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