Российский артист, попавший в "черный список" в Украине, приехал в Луганск

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Российский артист Олег Газманов приехал в Луганаск, где даст концерт на главной площади города, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я очень доволен, что приехал. Если хотя бы одному человеку я здесь помогу, помогу всем сплотиться, соединиться… Музыка громче слов, музыка громче пушек", — сказал Газманов журналистам перед концертом.

Артист сообщил, что исполнит во время концерта в Луганске новую песню "Девушка с опасными глазами".

"Очень хочется пожелать всем здесь, чтобы были мирные дни, чтобы было мирное небо, чтобы была надежда, что это все быстро закончится, и чтобы не было тревоги в глазах женщин, детей, всех…" — сказал Газманов.

Накануне Газманов выступил в Донецке.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин и другие артисты. Также в минувшем году Газманова не пустили в Литву.