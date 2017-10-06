Гастрольная деятельность. При чем здесь СБУ?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Верховная Рада проголосовала внесение изменений в законодательство о гастрольной деятельности. Эти изменения касаются приезда в Украину российских артистов.

Согласно документу, не менее, чем за 30 дней до концерта организатор выступления должен обратиться в СБУ с запросом, при этом сообщив имена и псевдонимы участников запланированного мероприятия. В СБУ в течение десяти дней должны ответить, есть ли в "чёрном" списке те, кому запрещен въезд в Украину. Только после этого можно подписывать договор с артистом.

Нововведения в организации концертной деятельности прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы программный директор фестиваля "Республика Фест" Алена Дмуховская.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки ініціатива парламента може вплинути на український ринок культурних заходів?

— Звичайно, це дуже вплине. В першу чергу через логістичні проблеми, тому що, якщо чесно, наші українські інстанції, які мають працювати в культурній сфері, вони, на жаль, не настільки оперативно працюють, як хотілося б. Ми вже намагалися перевіряти всіх тих артистів, яких ми запрошуємо, таким чином працює все дуже довго. І потрібно запити посилати замовним листом, чекати відповіді більше місяця. І якщо чесно, нам відповідь так і не приходила. Відповідно, якщо чесно, я дуже сумніваюся в ефективності такої методики перевірки артистів. На сайті Митної служби навіть опублікований невеличкий перелік артистів, яких не рекомендується запрошувати в Україну, тому що їм заборонений в'їзд. Але він дуже вичерпний. І якщо чесно, там нікого цікавого для нас, в принципі, немає.

Іноді бувало таке, що концерт вже проанонсований, вже квитки розпродані, а в день самого концерту з'ясовувалося, що артисту заборонений в'їзд до України. Таких неочікуваностей допоможе цей закон запобігти?

— Знову ж таки, не зрозуміло, яким чином будуть перевіряти артистів, яким дозволяють чи не дозволяють в'їзд в Україну. Я не знайшла чітких доказів, що, наприклад, вони виступали в Криму, і приїхали на територію Криму саме через заборонену російську зону, а не через територію України. Тобто з нашого боку зараз є певне нерозуміння взагалі всього процесу, як це буде проходити. І чи не додасть це ще більших логістичних проблем організаторам. Тому що ми і так плануємо дуже заздалегідь і зараз навіть якщо ми запрошуємо деяких російських артистів, ми робимо це з чистою совістю. Тому що ми розуміємо, що там досі є чудові талановиті люди, які розділяють наші цінності. Відповідно, ми б дуже не хотіли губити зв'язок між ними. І ми їх запрошуємо. Але через те, що, наприклад, немає прямих перельотів, через те, що є дуже незрозумілі процедури перевірки, коли ми ніколи не можемо мати гарантії, що людина приїде. Це просто викличе ту ситуацію, що ми взагалі не будемо запрошувати їх. І навіть в культурному плані загубиться єдина адекватна лінія комунікації, яка між нами ще існує.

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Чи не відкриває для окремих функціонерів СБУ корупційної можливості?

— Я боюся насправді, що це може бути як раз і проблемою. Тому що знову ж таки через саме цю непрозору ситуацію можна знайти дуже багато варіантів, як вирішити не зовсім легітимним чином. І дякуючи цьому віражу зі сторони державних органів, можна, звичайно, не тільки корупційні схеми побудувати, а взагалі не зрозумілу механіку в'їзду закордонних артистів. Відповідно, тільки коли це буде чітко регульований і чітко зрозуміло, хто відповідальний, по яких критеріях оцінює артистів, і буде надавати чіткі докази, чому саме в'їзд закритий або відкритий, ось тільки тоді у нас, як організаторів, і у в принципі, музичних прихильників, буде чітке розуміння, чому склалася саме така ситуація.

Якщо говорити загалом про виступи російських артистів на території України, в порівняні з минулим роком вони збільшилися чи зменшилися?

— Ми просліджуємо постійну тенденцію, що кількість російських артистів в нас дуже зменшується. І якщо раніше це могла бути навіть кількість 50% російських артистів на деяких фестивалях в списку, то зараз це одиничні імена. Знову ж таки, спершу це було викликано політичною ситуацією. По-друге, логістичними проблемами. По-третє, в принципі, ось саме цими незрозумілими регулюваннями в'їзду артистів, коли ти не можеш бути впевнений, що вони дійсно приїдуть. Навіть якщо ми всіма методами перевірили, чи вони адекватні, чудові люди, які розуміють ситуацію, і в правовому полі завжди діяли тільки правильно.

Яка реакція відвідувачів заходів?

— Звичайно, прихильникам музичним не завжди хочеться думати про політичні баталії між країнами та якісь логістичні регулювання. Відповідно, звичайно, всі дуже розчаровані. Їхній улюблений артист або артист, якого вони слухали в дитинстві, не приїжджає. При тому, що всі сподівалися та концерт мав відбутися буквально вчора.

Хто в таких випадках завжди несе шкоду?

— По-перше, організатори концерту. Тому що, напевно, вони купили квитки всім учасникам. Напевно, вони вже зробили повну оплату гонорару та відповідно концерт відбувся, але зовсім не в тому об'ємі та не з тією людиною, яку очікували побачити. Відповідно, це дуже негативно впливає не тільки на імідж фестивалю загалом, але і на згадки людей, які там були. Тому що вони не отримали того шоу, за яке заплатили. І відповідно, так не повинно бути.

К слову, правозащитники считают, что тех артистов, которых нет в черных списках, не пускают в Украину в связи с обращением граждан, или же сами артисты при прохождении границы говорят, что выступали в Крыму. Такое мнение, в частности, выразил в эфире Голоса Столицы юрист-международник Борис Бабин.