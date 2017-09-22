Минкульт внес Кустурицу, Сигала и Бабкину в "черный список" артистов

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности добавило 27 человек в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, среди них сербский режиссер Эмир Кустурица, российские артисты Надежда Бабкина и Дмитрий Певцов, американский актер Стивен Сигал, говорится в приказе ведомства.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — говорится в приказе, опубликованном на сайте Минкульта.

Согласно приказу, в "черный список" также внесены Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Станислав Пьеха, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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