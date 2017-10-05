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    Политика

    Рада запретила гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу нацбезопасности"

    (обновлено: )12303
    Закон вводит запрет на проведение гастролей российских артистов, попавших в список Минкульта, которые создают угрозу национальной безопасности.
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Парламент с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности".

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Такое решение в четверг поддержали 232 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

    В случае нарушения организаторами гастролей этого закона предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов).

    В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. 

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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