наверх
26.08.201704:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Певица Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

    (обновлено: )3310
    Анастасия Приходько была удостоена звания Заслуженной артистки Украины за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.
    Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. Архивное фото
    Дирекция общественных связей ПЕР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Анастасия Приходько, ранее часто выступавшая в России, получила звание заслуженной артистки Украины, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

    В Николаеве заслуженный артист Украины напал на журналиста
    Новости-N/YouTube
    Скандал в николаевском театре: заслуженный артист напал на журналиста

    Приходько была награждена за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.

    Смотрите также: Анастасия Приходько о концертах в РФ, уголовных делах и попытке похищения

    В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", – сказала она.

    Известно, что Анастасия Приходько активно поддерживают украинских военных, принимающих участие в антитеррористической операции в Донбассе. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России