Певица Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Анастасия Приходько, ранее часто выступавшая в России, получила звание заслуженной артистки Украины, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Приходько была награждена за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.

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В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", – сказала она.

Известно, что Анастасия Приходько активно поддерживают украинских военных, принимающих участие в антитеррористической операции в Донбассе.