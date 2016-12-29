Умер заслуженный артист Украины Александр Зюзькин

Пресс-служба Великоалександровского сельского совета в Facebook

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. В Киевской области умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин, сообщили в пресс-службе Великоалександровского сельского совета в Facebook.

"Сегодня (в среду —ред.), только что, перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина — народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел", – говорится в сообщении.

Жизнь артиста унесла неизлечимая болезнь.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Клод Жансак, которая играла с Луи де Фюнесом.