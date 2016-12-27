Культура
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В сети появились последние фотографии Джорджа Майкла

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За пару месяцев до кончины Джордж Майкл в последний раз попал в объективы папарацци. На снимках певец выглядит несколько располневшим.
Последние фото Джорджа Майкла
@mcpizzolato

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Незадолго до своей смерти знаменитый певец Джордж Майкл попал в объективы британских папарацци.

@mcpizzolato
Последние фото Джорджа Майкла
@mcpizzolato
Последние фото Джорджа Майкла

Последние годы своей жизни Майкл боролся с болезнями и различными зависимостями. За пару месяцев до кончины Джордж Майкл в последний раз попал в объективы папарацци. На снимках певец выглядит несколько располневшим.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

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