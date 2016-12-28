Умерла актриса Клод Жансак, которая играла с Луи де Фюнесом

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Известная французская комедийная актриса Клод Жансак скончалась в возрасте 89-ти лет, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

"Она снималась (в фильмах — ред.) до самого конца", — приводит радиостанция слова сына актрисы Фредерика Шемана (Frédéric Chemin). Он добавил, что актриса скончалась во сне в ночь с понедельника на вторник.

Клод Жансак родилась 1 марта 1927 года во французском департаменте Уаза. Она дебютировала в кино и на телевидении в драматических ролях. Первым фильмом Жансак стала лента режиссера Саши Гитри "Жизнь порядочного человека" (1952).

Актриса также известна по фильмам с Луи де Фюнесом, где она чаще всего играла роли его жен, среди наиболее известных: Изабель Боскье в "Больших каникулах" (1967, реж. Жан Жиро), Жермен Барнье в "Оскаре" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Эдмен в "Замороженном" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Маргарита в ленте Клода Зиди "Крылышко или ножка" (1976), Фросина в экранизации пьесы Мольера "Скупой" (1979, реж. Луи де Фюнес и Жан Жиро) и другие. В последние годы своей жизни Жансак также активно работала и снималась в кино и телесериалах.

В начале года умер Мишель Галабрю, игравший с Луи де Фюнесом.