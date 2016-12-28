Смерть принцессы: кадры из жизни Кэрри Фишер

Попавшая ранее в больницу в Лос-Анджелесе после сердечного приступа голливудская актриса Керри Фишер, скончалась на 61 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.

"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (18.55 по Киеву)", — сообщил журналу представитель семьи Саймон Холс.

"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", — сообщил Холс от имени Лоерд.

Ранее сообщалось, что Керри Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Позднее брат актрисы Тодд Фишер сообщил, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.