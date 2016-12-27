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Умерла актриса Керри Фишер

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Представитель семьи Саймон Холс сообщил: "С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55".
Актриса Керри Фишер
TMZ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Попавшая ранее в больницу в Лос-Анджелесе после сердечного приступа голливудская актриса Керри Фишер, скончалась на 61 году жизни, сообщает журнал People.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (18.55 по Киеву)", — сообщил журналу представитель семьи Саймон Холс.

"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", — сообщил Холс от имени Лоерд.

Ранее сообщалось, что Керри Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Позднее брат актрисы Тодд Фишер сообщил, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.

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