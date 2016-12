Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости - СМИ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Легендарный певец Джордж Майклв 2016 году проходил курс лечения от героиновой зависимости, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

РИА Новости отмечает, что как пишет газета со ссылкой на источник, Майкл находился в больнице из-за передозировки наркотиком. "В нескольких случаях его доставляли в отделения скорой помощи. Он употреблял героин", — приводит газета слова источника. При этом представители певца отрицают данное заявление.

В свою очередь информационный портал TMZ сообщает, что певец вел затворнический образ жизни и испытывал проблемы с весом на протяжении нескольких месяцев до своей смерти.

Британский перец Элтон Джон долгое время находился в ссоре с Майклом из-за его наркотической зависимости и возобновил дружеские отношения с ним только в 2011 году. СМИ также сообщают, что Майкла не раз задерживали из-за проблем с наркотиками.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.