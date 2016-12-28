Умер французский актер и композитор Пьер Бару

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Французский певец, композитор, исполнитель и актер Пьер Бару скончался в Париже на 83-м году жизни, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

"Пьер Бару скончался сегодня вечером в больнице Кошен в Париже в результате инфаркта", — сообщила его супруга Астуко Ушиода, передает РИА Новости.

Бару наиболее известен как автор песни "Мужчина и женщина", написанной для одноименного фильма Клода Лелуша, в котором Бару также сыграл роль.

Бару писал тексты для таких исполнителей, как Ив Монтан и Франсуаза Арди. Он также основал звукозаписывающую компанию Savarah, открывшую многих известных исполнителей.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Клод Жансак, которая играла с Луи де Фюнесом.