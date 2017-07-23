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    Культура

    Нардеп-"радикал" возмущен статусом певицы Анастасии Приходько

    (обновлено: )5710
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой обратился с ходатайством о присвоении Анастасии Приходько звания Заслуженного артиста Украины в Администрацию президента.
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    Анастасия Приходько в вышиванке
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    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Украинская певица Анастасия Приходько, ранее выступавшая в России, а теперь активно поддерживающая украинских военных в Донбассе, до сих пор не имеет звания Заслуженного артистка Украины.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
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    Статусом певицы обеспокоился народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. 

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    "Как оказалось, Анастасия Приходько, для которой украинская душа дороже, чем российский рынок, которая постоянно уделяет свое внимание бойцам на фронте, которая годами прославляет украинскую культуру в мире – до сих пор не имеет даже звания Заслуженный артистки Украины. Это зашквар, безусловно", – написал нардеп на своей странице в в Facebook.

    Лозовой добавил, что обратился с соответствующим ходатайством в Администрацию президента и выразил надежду на быстрый результат.

    Facebook Андрея Лозового
    Обращение в АПУ о присвоении Анастасии Приходько звания Заслуженного артиста Украины

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