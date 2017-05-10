Анастасия Приходько о концертах в РФ, уголовных делах и попытке похищения

Несмотря на твердую позицию в отношении выступлений в Российской Федерации, знаменитую украинскую певицу Анастасию Приходько продолжают приглашать туда на выступления, заявила сама исполнительница.

По словам певицы, подобные абсурдные предложения можно назвать комичными, так как почти все ее коллеги знают, что с 8-го марта 2014 года, Приходько не посещает территорию Российской Федерации и не дает там концертов.

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"Кроме того, в России на меня заведено два уголовных дела партией ЛДПР и коммунистами. Но в чем причина возбуждения уголовного дела — я так и не поняла. Кстати, о делах я узнала по Интернету. Никто официальных запросов мне не высылал" — сообщила Приходько в эфире телеканала NewsOne.

Певица также вспомнила опыт поездки с усиленной охраной в связи с возможной попыткой похищения в Донбассе. Инцидент повторялся дважды — в 2014 и 2015 году, в Константиновке и Попасной соответственно.

"Для меня все это было каким-то кошмаром, страшным сном. Мне было запрещено выходить на балкон, а выходить из номера можно было только по часам. При этом в лоджии сидел специальный человек, а в дверь в спальню всегда была открыта. При это, дома меня ждало двое маленьких детей. За них я боялась больше всего" — прокомментировала Приходько.

Напомним, в середине апреля известный украинский певец, выступающий в РФ, Иван Дорн дал скандальное интервью, в котором "открестился" от помощи украинским военным.