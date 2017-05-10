наверх
10.05.201706:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Анастасия Приходько о концертах в РФ, уголовных делах и попытке похищения

    (обновлено: )22403
    По словам известной певицы, ей до сих пор поступаю предложения о выступлении в РФ, хотя почти все ее коллеги знают, что с 8-го марта 2014 года она не посещает Россию.
    Канал на Youtube NewsOne

    Несмотря на твердую позицию в отношении выступлений в Российской Федерации, знаменитую украинскую певицу Анастасию Приходько продолжают приглашать туда на выступления, заявила сама исполнительница. 

    Мария Бурмака. Архивное фото
    УНИАН
    Война, семья, Дорн и Харьков. Мария Бурмака обо всем на свете

    По словам певицы, подобные абсурдные предложения можно назвать комичными, так как почти все ее коллеги знают, что с 8-го марта 2014 года, Приходько не посещает территорию Российской Федерации и не дает там концертов.

    Смотрите также: Выступления первых финалистов Евровидения-2017

    "Кроме того, в России на меня заведено два уголовных дела партией ЛДПР и коммунистами. Но в чем причина возбуждения уголовного дела — я так и не поняла. Кстати, о делах я узнала по Интернету. Никто официальных запросов мне не высылал" — сообщила Приходько в эфире телеканала NewsOne.

    Певица также вспомнила опыт поездки с усиленной охраной в связи с возможной попыткой похищения в Донбассе. Инцидент повторялся дважды — в 2014 и 2015 году, в Константиновке и Попасной соответственно.

    "Для меня все это было каким-то кошмаром, страшным сном. Мне было запрещено выходить на балкон, а выходить из номера можно было только по часам. При этом в лоджии сидел специальный человек, а в дверь в спальню всегда была открыта. При это, дома меня ждало двое маленьких детей. За них я боялась больше всего" — прокомментировала Приходько.

    Напомним, в середине апреля известный украинский певец, выступающий в РФ, Иван Дорн дал скандальное интервью, в котором "открестился" от помощи украинским военным. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана Кулибабу
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Эммануэль Макрон
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Криминальная Украина: беспредел и насилие