Война, семья, Дорн и Харьков. Мария Бурмака обо всем на свете

РИА Новости Украина

Во Львове в Библиотеке на Рынке 18 апреля в рамках проекта "#За живое" состоялась теплая беседа с Маричкой Бурмакой. Народная артистка Украины, певица, музыкант, журналист, волонтер, патриот, мама, — такой открылась перед гостями встречи эта личность, пишет Галина Грицишин.

Впервые она приехала во Львов летом 1989-го на фестиваль "Червона рута". С тех пор выпустила 12 альбомов. В ее песнях отражаются события, впечатления, эмоции и переживания, которые она пережила. Маричка спела немало лирических, патриотических и детских песен и на встрече. Об этом сообщает корреспондент ИA ZIK.

"Галопом" о себе

"Недаром встреча называется "#За живое". Сегодня говорим на важные темы. Все, что меня окружает — оно ранит, задевает, вдохновляет, а значит, это важно. Я пишу об этом песни и делаю это всю свою жизнь. Когда меня спрашивают, как и о чем я пишу, не знаю, что ответить, потому что просто не представляю себя без этого. Были периоды, когда я меньше выступала на сцене, но это не означает, что меньше писала.

Часто гастролирую по миру, встречаюсь с молодежью в Украине и за рубежом. Планирую скоро, в частности, заглянуть в гости в Украинский Католический Университет перед концертом во Львове. Кроме того, я профессор в КНУ им. Т.Шевченко на кафедре кино- и телеискусства, защитила диссертацию в 2004 году.

Очень люблю общаться со студентами. Однажды меня пригласили на встречу в академию нацгвардии. Зашла и увидела 450 курсантов, бойцов АТО, их преподавателей-военных. Но это прошло очень тепло, поэтому решила, что такие встречи действительно нужны, ведь мы живем в непростое время. Есть проблемы, которые мы должны пройти все вместе, сообща.

У меня есть демократический телевизионный проект, в котором я на своем автомобиле езжу по различным локациям с камерой "GoPro" и снимаю интересные мероприятия, концерты и тому подобное.

Хочу посетить Италию — это для меня мечта номер один! Мечтаю также научиться танцевать фламенко, уже даже приобрела кастаньеты. А еще очень хочу, чтобы мой ребенок реализовался и нашел себя".

Война, благотворительность и музыка

"Концерты в зоне АТО есть и были. Многие артисты проводят их для сбора средств. Есть и такие, на которые я приглашаю жен погибших бойцов. Мы бронировали несколько передних рядов для них, ведь дело вовсе не в количестве проданных билетов. Есть люди, которые должны просто прийти, и мы им будем благодарны за это.

Я много гастролировала, и больше всего поражает, когда мне присылают фотографии, на которых я с теми ребятами, а потом мне говорят, что кого-то из них уже нет. А кто-то из них мне писал. Соцсети есть везде, и как только выпадает возможность воспользоваться телефоном, они пишут письма, делятся жизненными историями. Это, конечно, трагедия для страны, когда женщины отпускают своих мужей, а те не возвращаются. Но где-то продолжается жизнь, рождаются дети, есть и радостные моменты, которые мы не должны терять. Это наша жизнь. И если чем-то можно помочь, то это нужно делать.

Не могу этого объяснить, но у меня так бывает, что пишу песни, которые позже приобретают актуальность. Когда один боец писал мне трогательные письма, отвечать на которые было очень ответственным делом, поскольку ты принимаешь эти чувства. А потом его не стало. Это был для меня шок. Так появилась песня "Поцелуй меня на прощание". Это не личная история, но я поставила себя на место женщины, которая провожает этого парня.

Но когда пою для бойцов, то никто не хочет плакать". (Поет веселую песню "Маричка" — Ред.).

Хочешь выпить компота в кафе, а должен делать это в шапке и очках

"Жизнь известного человека отличается тем, что когда хочешь пройтись по коридорам родного университета, выпить компота где-то в кафе, то должен делать это в шапке и очках. Так в прошлый раз заходила в альма-матер в Харькове, меня остановила охрана на входе. Я должна была как-то оправдаться и сказала, что иду на кафедру языкознания, я профессор Киевского университета. Но меня все-таки узнали и пригласили на встречу перед концертом.

Непросто, если кто-то из родителей "на виду". Вся твоя жизнь приносится в школу, где учится твой ребенок и обсуждается на уроках. Случалось, что учителя намеренно ставили плохие оценки моему ребенку, потому что их раздражала моя гражданская позиция. Поэтому после 8 класса моя дочь Яринка поступила в гуманитарный лицей, где мы договорились не афишировать, что я ее мама. Я приходила на первое сентября, но просто спеть или сказать какое-то слово, а дочь ко мне не подходила. Она идет своим путем, хотя очень хорошо поет, играет на гитаре и учится в Институте журналистики. Однажды Ирина пришла домой и рассказала, как одна девочка сказала: "Знаешь, ты очень похожа на украинскую певицу Марию Бурмаку". А она так и не призналась, почему (смеется — ред.). Если бы у нее что-то не получалось, говорили бы — хуже, чем мама. Если бы получалось — говорили бы, что это все благодаря маме. Поэтому кроме того, что у нее другая фамилия (отца), она постоянно придумывает новые псевдонимы.

Мне захотелось обнимать эту землю. Это нечто в крови, похоже на любовь к ребенку

"Всех приглашаю на концерт во Львове 27 апреля в театре им. Марии Заньковецкой. Сейчас играю с группой ‘Gypsy Lyre'. Это уникальные музыканты, мои единомышленники, которые подхватывают мое пение и игру на гитаре. В них присутствует и джаз, и фламенко, много гитар, они часто бывают на "Alfa Jazz Fest", на "Флюгер Львова". Я была влюблена в эту музыку, и поняла, что хочу с ними играть. С нашей программой мы были уже в Египте, Мукачево и Киеве. Я играю с этими музыкантами уже год. Это и известные песни, и совсем новые. Будет на этом концерте патриотическая премьера, которая еще не звучала. Она появилась в момент, когда я ехала из Киева в Одессу, и мне захотелось обнимать эту землю. Это нечто в крови, похоже на любовь к ребенку.

Песня "Не смейся надо мной", которая является частью всемирной программы против детской жестокости. Я исполняла ее в Америке, а потом перевела на украинский. Одна из львовских гимназий внесла ее в свою школьную программу. Она действительно очень важна".

Рецепт защиты, коллаборационисты, Иван Дорн

"Невозможно быть всегда в закрытом комфортном мире. Я встречаюсь со многими людьми и не всегда знаю, как они ко мне настроены и с какой целью пришли. Бывают очень разные залы. Даже сейчас я здесь мало кого знаю, хотя и чувствую атмосферу. Иногда хочется теплоты и поддержки, но не всегда можно найти понимание. Порой хочется отдавать, и это не выходит за определенные жизненные события. Но нужно выходить и разговаривать с людьми. Таким образом вы потихоньку расширяете этот мир. А еще, признаюсь честно, я заедаю стресс. Могу шоколадкой с орешками решить все проблемы.

Если затронуть тему коллаборантов в искусстве, это очень неприятно. Хотя бывают личные обстоятельства (вспомним Кузьму в 2004 году). Но если я вижу, что человек сознательно изменяет из меркантильных интересов, это очень больно. И еще хуже, когда такие люди продолжают быть популярными. Скажем, Иван Дорн сейчас в Киеве или даже во Львове собрал бы полные залы. Поэтому это вопрос общества, которое дает колаборантам козырь и делает определенные шаги очень бессовестно".

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"Когда приехала в Харьков и села в такси, первое, что услышала — это была песня группы "Скай" на украинском языке на радио. Это то, о чем я мечтала. В Харькове много украинского языка. Много и русскоязычных патриотов. В конце концов, там были такие организации как "Плуг" и "ВАПЛИТЕ", современная архитектура, сегодня имеем Жадана, у которого преподавал мой отец, "Танок На Майдане Конго" и т.д.

Когда я встречалась со студентами в своем университете (ХНУ им. В. Каразина — Ред.), была полная аудитория, но ни одного вопроса на русском не прозвучало. Это все годы борьбы. Для истории 10-20 лет — это мгновение. Нельзя сказать, что нет революции. Она есть в шагах вперед, которые мы вместе постепенно делаем. В Донецке и Луганске я тоже бывала с концертами, и там были люди, которые пели вместе со мной. Поэтому думаю, что мы вернем эти территории, потому что это — Украина, просто там очень долго работала идеологическая машина, и не наша, к сожалению. У нас всегда есть миллион оснований для пессимизма и столько же оснований для оптимизма. Поэтому давайте, все-таки, выбирать второе".

Поскольку встреча проходила в библиотеке, напоследок Мария Бурмака поделилась своими книжными предпочтениями:

"Очень советую бестселлер "Жена путешественника во времени". Это лучшая книга о настоящих человеческих отношениях. Книга очень сильная, о понимании, о понятии "навсегда", о том, что объединяет людей. Кроме того, я читаю "Три чашки чая" о мужчине, который построил школу в Пакистане. Недавно прочитала "Жизнь Марии", "Господь симпатизирует аутсайдерам". Из украинских писателей импонирует София Андрухович, Андрухович отец, Жадан, Издрик.