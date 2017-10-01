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    Концерт, посвященный юбилею Кобзона, в Донецке

    (обновлено: )5420
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке. Слева - глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке. Слева - глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон перед началом своего юбилейного концерта в Донецке. Слева - глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Жители Донецка перед началом юбилейного концерта певца Иосифа Кобзона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Жители Донецка перед началом юбилейного концерта певца Иосифа Кобзона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Жители Донецка перед началом юбилейного концерта певца Иосифа Кобзона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Жители Донецка перед началом юбилейного концерта певца Иосифа Кобзона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон перед началом своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон перед началом своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в Донецке
    Певец Иосиф Кобзон отвечает на вопросы журналистов перед началом своего юбилейного концерта в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Певец Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Донецке.

    Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон стал почетным руководителем детской музыкальной академии в Донецке, сообщило издание ДАН. После своего юбилейного концерта Кобзон провел творческую встречу с воспитанниками и педагогами музыкальных школ ДНР.

    После выступления юных музыкантов несколько песен исполнил и Кобзон.

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    "Я получил истинное наслаждение. Смотрю на детей и думаю: какая война их сможет победить? Никакая. Взрывы заканчиваются, и они сразу бегут к инструментам. Эта встреча не парадная, не протокольная, а очень полезная. То, что мы увидели, это просто замечательно. Талантливые дети", – отметил Кобзон.

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