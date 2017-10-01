Концерт, посвященный юбилею Кобзона, в Донецке

Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон стал почетным руководителем детской музыкальной академии в Донецке, сообщило издание ДАН. После своего юбилейного концерта Кобзон провел творческую встречу с воспитанниками и педагогами музыкальных школ ДНР.
После выступления юных музыкантов несколько песен исполнил и Кобзон.
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"Я получил истинное наслаждение. Смотрю на детей и думаю: какая война их сможет победить? Никакая. Взрывы заканчиваются, и они сразу бегут к инструментам. Эта встреча не парадная, не протокольная, а очень полезная. То, что мы увидели, это просто замечательно. Талантливые дети", – отметил Кобзон.