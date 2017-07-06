Запрет гастролей в РФ и из РФ. На очереди – родственники?

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политика ограничений в последние три года стала настолько привычной, что власти впору создавать отдельный государственный орган. Скажем, целое министерство по запретам всего, что связано с Российской Федерацией.

Ведь, по сути, не проходит и недели, чтобы представители власти не анонсировали новое табу, основанное на идеологии борьбы с "агрессором". Учитывая же, что инициативы сразу же находят отклик в стройных рядах национал-радикалов, власть предпочитает действовать в открытую.

Арест за гастроли

В Верховной Раде предложили на законодательном уровне запретить выступления российских артистов в Украине, а украинских – в Российской Федерации. Согласно текст законопроекта №6660 под авторством целой группы внефракционных депутатов от ВО "Свобода", украинцам запрещено гастролировать на территории РФ, а также в Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

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Артистам из России немного полегче – если они всем творческим коллективом подпишут специальное письмо, в котором осудят оккупацию украинских территорий, им разрешат выступать в Украине.

Если же артист нарушит закон, ему грозит штраф до 150 не облагаемых минимумов, арест до полугода или лишение свободы до трех лет. Если кто-то и после этого рискнет поехать на музыкальные заработки в Россию, ему "светит" срок от трех до пяти лет. Кроме того, власти на целых три года запретят артисту заниматься его видом деятельности: петь, музицировать, играть в спектаклях и т.д.

Подлил масла в огонь и вице-премьер министр Вячеслав Кириленко, предложивший создать реестр организаторов концертов, которые приглашают артистов страны агрессора РФ после того, как они нарушили украинские законы.

"За такими деятелями надо следить особенно", – отметил Кириленко.

Родственники на очереди

Несмотря на возможный резонанс, который вызовет принятие скандального законопроекта, инициатива, скорее всего, будет принята в Верховной Раде.

"Предлагаемый закон – элемент системной политики по разрыву каких-либо связей с Россией. Начиная от экономических и культурных, власть, не исключено, доберется до связей личных. Это делается системно и совершенно очевидно с какой целью, – считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. – "Свободовцы" предлагают санкции для артистов, и это не удивительно. У идейных последователей колаборантов время от времени возникают желания превратить страну в концлагерь. Они тщательно это скрывают, но в их заявлениях и действиях подобное проскакивает".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

По мнению Золотарева, следующий шаг, который предпримет власть – наказание для людей, которые ездят к родственникам в Россию.

"Этим деятелям ничего не стоит добраться до семейных и личных связей. Власть заинтересована в этом творческом союзе — пока "барыги" доедают и растаскивают последнее, радикалы поддерживают градус конфликта и противостояния с Россией", – уверен эксперт.

Проверка реакции

Политолог вполне допускает, что Рада примет закон в редакции, которая предлагает наказание для артистов, которые ездят в Россию.

"Те вещи, которые делаются сейчас, три года назад казались фантастическими. Но как пелось в песне: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Пока это выглядит как предложение политических "фриков", но вполне может дойти до серьезных последствий. Сейчас проходит разведка общественного мнения – проглотят ли это в обществе или же возмутятся", – считает Золотарев.

Деньги вперед

Не сомневается в принятии закона и политолог-международник, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Скорее всего, инициатива будет утверждена парламентом. Ведь в последние полгода на уровне активистов, доюровольцев и органов власти проводятся деструктивные шаги по отношению ко всему, что исходит от РФ. Поэтому, как бы дико не выглядела эта инициатива в цивилизованном мире, в Украине это вполне естественно. Власть находит все новые поводы и ничего ей не помешает.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

С другой стороны, мы видим много случаев, когда артисты, выступавшие в Крыму, потом спокойно выступают в других городах Украины. Кто платит СБУ, того пускают, кто не соглашается платить – того не пускают. Эта схема будет работать и дальше, но уже в постмодернистском варианте", – говорит Рудяков.

Стоит напомнить, что недавно российский продюсер Иосифа Пригожин признался, что украинские власти вымогали у него деньги. По его словам, в Киеве обещали не вносить в "черный список" в обмен на миллион долларов.

"Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, ни под какие санкции мы бы не попали", – рассказал Пригожин.

Будем ждать

Вместе с тем, по мнению Павла Рудякова, даже если скандальный закон утвердят, судьба инициативы вряд ли будет счастливой.

"Что бы ни пыталась делать власть, культурные контакты все равно останутся и будут ждать лучших времен. Рано или поздно инициатива будет отменена, поскольку противоречит объективной логике развития культурной среды. Причем не только нашей, региональной, но и европейской, мировой, глобальной", – подытожил эксперт.