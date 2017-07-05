Операция само "Ликвидация", или как привить любовь к Одессе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Продолжение известного телесериала "Ликвидация" оказалось под угрозой. Как сообщил продюсер картины Сергей Члиянц, российскому актеру, исполнителю главной роли в "Ликвидации" Владимиру Машкову запрещен въезд в Украину, а съемки телесериала должны проходить в Одессе.

Позднее продюсер картины Рубен Дишдишян призвал украинские власти обеспечить безопасность съемочной группы и беспрепятственный въезд в страну для съемок продолжения фильма, в противном случае пообещав снимать ленту в России.

В социальных сетях разгорелись жаркие споры о будущем телефильме и о том, "стоит ли пускать Машкова в страну".

На этом фоне об оригинальной "Ликвидации" на своей странице в Facebook порассуждал главный редактор издания "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев.

"…Тут товарищи некоторые, как я уже говорил выше, утверждают, что, мол, на самом деле это пародия на Одессу, а не настоящая Одесса. Для начала оговорюсь: мне "Ликвидация" с кинематографической точки зрения малоинтересна, так как там нет зомби. Однако рассуждая из общих соображений, имею сказать следующее.

Во-первых и особо хочу отметить тот факт, что "Ликвидация" описывает не нынешнюю Одессу, а Одессу 60-летней давности. О том, как оно реально было в Одессе 60-летней давности, большинство авторов постов не помнят по биологическим причинам (тем, кто реально может помнить, как оно тогда было, сейчас под 80 и в фейсбуках они редки). Я, кстати, тоже не в курсе, так что судить не берусь.

Во-вторых. С колоритом реально пересолили – по крайней мере, если судить по тому, что есть сейчас. Особенно с говором. При этом в устах людей, которые на одесском языке не думают, он смотрится неестественно – особенно в самом начале. Многие реплики реально режут слух. Однако нам надо понимать, что это – лишь кинематографический приём, рассчитанный на неместную публику. Чтобы погрузить зрителя в колорит и под этим соусом дальше уже подать ему драматургию. Стандартный ход. И он сработал. Туда же – ряд слишком уж карикатурных персонажей, у которых, впрочем, одна задача – смешить, причём смешить, повторимся, не одесситов.

В-третьих. С чисто киношной точки зрения фильм сделан хорошо. Персонажи живые. Конфликты ёмкие. Есть масса чисто атмосферных моментов типа того же друга Гоцмана, контуженного лётчика Марка и его жены. Совершенно крутой Жуков. Игра актёров – от отличной до просто хорошей (что для современного российского кино вообще не свойственно). Уместная и атмосферная музыка. Интересная съёмка. Годный, хороший, интересный фильм, хотя под конец у сценариста немного унесло крышу и он начал откровенно чудить.

В-четвёртых. Несмотря на пересаливания и перебарщивания с колоритом, по существу своему фильм получился одесский – в том смысле, что, сделав поправки на законы жанра, реально веришь, что те герои фильма, которые по сценарию являются одесситами – и правда одесситы, и что происходит всё реально в Одессе, а не где-то там. А у меня, как у одесского шовиниста, как раз очень жёсткая "имунная реакция" на такие вещи, но лично меня они убедили.

Подводя итоги. Несмотря на недостатки и естественные для мейнстримного продукта искажения, фильм годный и хороший, прививающий любовь и уважение к Одессе. Одобряю.

Жаль, что со второй частью такая халепа, хотя вторые части обычно хуже первых и могло выйти ба-а-альшое разочарование”, – написал Ткачев.

"Ликвидация" – многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.