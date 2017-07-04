Съемки фильма про одесскую семью отложили из-за "черного списка" Киева

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости Украина. Фильм про большую одесскую семью Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры, сообщил РИА Новости Ярмольник.

"У нас есть сценарий про большую одесскую семью, который мы много лет готовили с Валерием Петровичем Тодоровским, сценарий готов — он замечательный, это давняя мечта Валеры снять эту картину. Пока мы в поисках, как это можно снять, проект в пролонгации", — рассказал РИА Новости продюсер картины Леонид Ярмольник, который также намерен сыграть в фильме одну из главных ролей.

Актер пояснил, что сам он находится в "черном списке" Киева. "Но мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения", — подчеркнул Ярмольник.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что Машкову запретили въезд в Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации". При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария. Во вторник СБУ и Госпогранслужбы опровергла информацию о запрете Машкову посещать Украину.