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    Культура

    Глава ДНР вручил российской рок-певице грамоту

    (обновлено: )4620
    Как заявил Александр Захарченко, Юлия Чичерина получила грамоту за "весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры" самопровозглашенной республики.
    Александр Захарченко и Юлия Чичерина
    dan-news.info

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко вручил известной российской рок-певице Юлии Чичериной почетную грамоту "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой народной республики". Это произошло в ходе празднования 50-летия создания Донецкого высшего военно-политического училища.

    "В этот знаменательный день я хотел бы вручить грамоту главы Донецкой народной республики отличной девушке, хорошей певице Юлии Чичериной", – цитирует Захарченко издание самопровозглашенной республики ДАН.

    dan-news.info
    Александр Захарченко и Юлия Чичерина

    Певица, в свою очередь, заявила о желании и дальше вносить свой вклад в интересах общественного и культурного развития Донбасса.

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    Рок-певица Юлия Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в самопровзглашенную Луганскую народную республику с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. Министерство культуры Украины внесло Чичерину в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В мае она получила паспорт ЛНР.

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