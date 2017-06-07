"ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Несмотря на вступление в силу санкций против российских интернет-ресурсов, в мае социальная сеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым сайтом среди украинцев. Об этом свидетельствуют обновленные данные SimilarWeb.

Обновленные данные рейтинга SimilarWeb среди украинцев

При этом месячный трафик, поступающий из Украины, на заблокированных ресурсах снизился.

В частности, число посещений сети "ВКонтакте" из Уанета уменьшилось на 15.37%. В то же время на 11.09% увеличился трафик из Германии.

"Одноклассники" потеряли 17.62% украинского трафика. При этом в общем рейтинге ресурс остался на прежней 4-ой позиции.

Трафик Yandex.ua снизился в целом на 12.24%. Однако если число визитов из Украины уменьшилось на 15.84%, то количество посещений из США увеличилось на 246%, а из Нидерландов на 126.6%. В общем рейтинге Yandex.ua спустился с 5-й на 6-ю позицию.

Просел на 16.20% и украинский трафик Mail.Ru. Позиция ресурса в рейтинге снизилась с 7-ой на 8-ю.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.