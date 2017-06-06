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    Общество

    Украинская соцсеть регистрирует через заблокированный "ВКонтакте"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (295)

    (обновлено: )31010
    Как отмечается, при попытке зарегистрироваться Ukrainians предлагает пользователю авторизоваться с помощью электронной почты, "ВКонтакте", Facebook.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Созданная для украинцев социальная сеть Ukrainians от канадской IT-компании StartupSoft предложила пользователям регистрироваться через заблокированный на территории страны "ВКонтакте", пишет Lenta.ru.

    Скриншот страницы при входе в соцсеть Ukrainians

    При попытке зарегистрироваться Ukrainians предлагает пользователю авторизоваться с помощью электронной почты, "ВКонтакте", Facebook — данные из социальных сетей дублируются на украинскую площадку.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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