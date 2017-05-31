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    Общество

    В Крыму заблокировали доступ к "Яндексу" и "ВКонтакте"

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (684)

    (обновлено: )48
    Когда пользователи на полуострове пытаются зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов, на экране высвечивалось объявление о том, что доступ закрыт в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.
    Социальная сеть ВКонтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Интернет-провайдер "Воля" заблокировал в Крыму и Севастополе доступ к сервисам "Яндекса" и "Mail.ru", а также социальной сети "ВКонтакте".

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    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

    Как сообщает севастопольский портал ForPost, при попытке клиентов украинского провайдера зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.

    Сообщается, что "Воля" работает в российском правовом поле под названием "Телесистемы".

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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