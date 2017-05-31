В Крыму заблокировали доступ к "Яндексу" и "ВКонтакте"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Интернет-провайдер "Воля" заблокировал в Крыму и Севастополе доступ к сервисам "Яндекса" и "Mail.ru", а также социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Как сообщает севастопольский портал ForPost, при попытке клиентов украинского провайдера зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что "Воля" работает в российском правовом поле под названием "Телесистемы".

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.