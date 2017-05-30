Хроника 29 мая: обыски в офисах "Яндекса", суд над Януковичем, ураган в Москве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 29 мая, СБУ провела обыск в киевском и одесском офисах компании "Яндекс Украина", экс-премьер Николай Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом, а в Киеве состоялось предварительное заседание по уголовному делу бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обыски СБУ в офисах "Яндекса"

Служба безопасности Украины провела накануне обыск в киевском и одесском офисах интернет-компании "Яндекс Украина". По данным СБУ, менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности.

Закрытое заседание Кабмина по рынку земли

Кабинет министров Украины провел вчера закрытое заседание по вопросам земельной реформы, сообщает издание AgroPolit со ссылкой на источники в парламенте и правительстве. "Этому собранию предшествовало проведение "правильной" работы с руководителями местных обладминистраций на предмет поддержки ключевых тезисов земельной реформы Гройсмана — "200 га в одни руки". После этого ее будут вносить в парламент", — заявил один из источников издания.

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Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом

Бывший премьер-министр Николай Азаров сообщил, что после победы в Дорогомиловском суде Комитет спасения Украины намерен добиться в международном суде признания событий трехлетней давности государственным переворотом. "Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии", — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

Заседание по делу Януковича в Киеве

Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по уголовному делу бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене. Защита попросила обеспечить присутствие генпрокурора Украины Юрия Луценко на судебном заседании в Киеве по уголовному делу против экс-президента страны Виктора Януковича о госизмене для обеспечения принципа состязательности судебного процесса. Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. Следующее заседание состоится 16 июня.

"Народный Рух Украины" выбрал нового лидера

Политическая партия "Народный Рух Украины" на съезде избрала нового лидера. Ее председателем стал народный депутат Виктор Кривенко вместо Василия Куйбиды, который возглавлял партию с 2012 года. Заместителями Кривенко избраны депутат Верховной Рады от "Самопомич" Павел Кишкарь и лидер львовского "Руха" Андрей Корнат.

В Украине напечатали банкноту номиналом в 1000 гривен

Купюра номиналом в 1000 гривен вскоре будет представлена в Украине, сообщает УНН, ссылаясь на источники в Национальном банке Украины. По предварительным данным, купюра уже отпечатана на банкнотной фабрике. Согласно информации агентства, выход купюры, на которой, вероятнее всего, изображен академик Владимир Вернадский, будет приурочен к празднику, однако пока не уточняется, к какому.

Мусорная эстафета: под Полтавой второй день горит полигон

На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка, зафиксирован пожар. Сообщение о возгорании мусора поступило в воскресенье, и к вечеру оно было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются. В результате пожара травмированных и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

В СМИ попала информация о премиях сотрудников ГПУ

Глава Генпрокуратуры и его заместители получили в 2016 году самые большие премии среди всех государственных органов в 2016 году, пишут украинские СМИ. При этом отмечается, что в последние два месяца прошлого года премии генпрокурора и его заместителей выросли вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил наибольшую премию в прокуратуре — если в 2016 году она составляла 60 тысяч гривен, то в декабре — 144 тысячи.

Дипломатический скандал между Молдовой и Россией

В понедельник, 29 мая, Кишинев направил в посольство России ноту с требованием к пяти дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. По словам посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, нота правительства Молдавии получена, в посольстве изучается документ, о ком идет речь, будет объявлено позже. Президент Молдовы отреагировал на это событие так: "Глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом".

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Переговоры Путина и Макрона Канал на Youtube RT на русском Пресс-конференция Путина и Макрона. Полная версия

Президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, провели переговоры во французском Версале. По итогам двухсторонних переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию. Президент Франции на встрече с российским лидером отметил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины против РФ будут введены новые санкции.

Одиннадцать человек погибли в Москве из-за урагана

Одиннадцать человек погибли в результате урагана в Москве, более 50 пострадали. По информации пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются. Как уточнили в ведомстве, больные поступают в 10 московских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме.

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев. Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Она знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон. За всю историю существования миротворческих сил ООН более 3326 "голубых касок" отдали свои жизни во имя дела мира.