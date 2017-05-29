"Народный Рух Украины" выбрал нового лидера

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Политическая партия "Народный Рух Украины" на съезде избрала нового лидера. Ее председателем стал народный депутат Виктор Кривенко вместо Василия Куйбиды, который возглавлял партию с 2012 года, сообщает пресс-служба партии.

"Идея порождает ресурс, ресурс порождает власть, власть в руках народа, народ – это и есть Народный Рух Украины, как крупнейший выразитель народнических идей. И эта власть в руках народа должна породить модернизацию Украины. Именно это и будет алгоритмом победы Народного Движения Украины", — отметил глава партии.

Заместителями Кривенко избраны депутат Верховной Рады от "Самопомич" Павел Кишкарь и лидер львовского "Руха" Андрей Корнат.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу. 13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".