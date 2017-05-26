Надежда нации. Новая партийная попытка Савченко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Всего полгода назад вялое предновогоднее информпространство Украины взорвала новость о том, что летчица-герой Надежда Савченко отправляется в свободное политическое плавание. Прогнозировано не найдя общего языка с Юлией Тимошенко и "Батькивщиной", нардеп сначала вышла из фракции в Раде, а затем объявила о создании собственного движения.

Очередной облом

Но первый блин тогда вышел комом – объединение "РУНА", куда кроме Савченко вошли неско лько патриотически настроенных деятелей, просуществовало лишь несколько месяцев. Из-за разногласий "в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ" пути "РУНы" и Савченко разошлись.

А спустя полгода, в том же информ-агенстве, где должна была состояться перенесенная позже во Львов презентация "РУНы", Савченко заявила о создании очередного детища.

Хотя и на этот раз не обошлось без неприятностей. Вместо ожидаемой немалым количеством журналистов помпезной презентации, Савченко в фирменной футболке с гламурным тризубом затянула знакомую песню: власть всеми силами мешает первому политическому полету летчицы-героини.

"Мы должны были презентовать вам новую политическую силу, "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко, – в своем стиле отчеканила нардеп. – Все было готово, кроме одного: партия проходит перерегистрацию. Независимо от того, что исчерпаны все сроки по закону, Минюст не сделал перерегистрацию партии. При этом не были предоставлены никакие замечания, никакие пояснения. Никто из министерства не ответил ни на одно обращение, запросы, телефонные звонки…".

Доведем до конца

Впрочем, отсутствие официальной государственной регистрации не помешало Савченко провести своему будущему движению небольшую пиар-кампанию. Тем более, что по словам летчицы-депутата, в Украине давно назрела необходимость смены политической системы.

"Новые направления политических движений понимают, что политическая система, которая сложилась за 26 лет независимости, не имеет права больше на существование, – заявила Савченко. – Независимо от любых юридических, бюрократических заминок люди собираются и делают легитимным тот механизм, в который они верят. Я уверена, что наша партия будет зарегистрирована, а юридическое оформление процесса будет доведено до конца".

Все ради процесса

Тем не менее, политические эксперты скептически отнеслись к очередной презентации очередной политической силы Надежды Савченко. Например, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что для летчицы-героини важно не столько политическое движение и его функционирование, сколько сам процесс его презентации.

"Савченко уже далеко не впервые презентует общественности свою партию – что-то было во Львове, что-то – в Киеве. Но до сих пор не ясно, кто является членом партии, кто будет входить в это движение, – недоумевает политолог. – Создается впечатление, что кроме самой Савченко в ее политсиле никого и нет. Мне кажется, что для Надежды важен не результат, а процесс. Разговоры о презентации партии для депутата намного эффективнее, чем сама партия. Вполне возможно, что спустя какое-то время мы станем свидетелями презентации четвертой, пятой партии Савченко".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Кость Бондаренко

Игра на публику

Эксперт пока не видит серьезных шансов для Савченко ворваться в большую украинскую политику.

"У нее банально нет ресурсов – ни денежных, ни интеллектуальных, ни организационных. Для Савченко было бы гораздо эффективнее влиться в какой-то готовый большой проект, самостоятельного политического будущего для Савченко я пока что не вижу. На самом деле, я пока что слабо представляю себе портрет избирателя Савченко", – говорит Бондаренко.

Читайте также: Бондаренко о партии Савченко: власть расслабилась и перестала бояться

По его мнению, заявления летчицы-депутата о том, что власть всячески вставляет палки в колеса — не более чем игра на публику.

"Я думаю, что для власти Савченко никогда не была страшной. Да, существовали некоторые фобии, что за Савченко может стоять Виктор Медведчук, а сама она является "троянским конем" Кремля, но когда на Банковой не увидели ни одного, ни второго, то, соответственно, расслабились", – отметил эксперт.

От героя до демона

Хотя, есть в экспертной среде и альтернативные мнения. Так, политолог Алексей Якубин считает Надежду Савченко "темной лошадкой" украинской политики.

"За год после возвращения из плена Савченко прошла путь от героизации до демонизации с постепенным вытеснением на маргинес. Тем не менее, я бы не торопился списывать Савченко со счетов и называть сбитым летчиком.

Ее линия поведения у одной части общества вызывает раздражение, у другой – наоборот симпатию. По разным соцопросам, Савченко имеет 3-5% поддержки, что в условиях украинской политики позволяет создать пусть и небольшую, но действенную фракцию в парламенте.

Колоссальный уровень недоверия граждан к действующим политикам и разочарованность в нынешнем политическом классе будет Савченко только на руку", — говорит Якубин.

РИА Новости Украина Константин Гришин Политолог Алексей Якубин

По его мнению, главная проблема Савченко заключается в том, что она как политик не до конца технологизирована.

"Ее образ достаточно стихиен, а дальнейшая линия поведения не прорабатывается. За этот год мэтры нашей политики сделали все для того, чтобы за этот год постепенно оттеснить Савченко в тень. Это происходило и в "Батькивщине", где сначала благодаря Савченко прошли в парламент, а затем вытеснили ее из партии. В целом, Савченко не успела себя запятнать и может реализовать себя в политике", – подытожил политолог.