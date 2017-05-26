Политическая смерть Порошенко и БПП. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Запад будет принуждать президента Порошенко к выполнению минских соглашений, но для самого главы государства это будет означать политическую смерть. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Введение виз как катастрофа

Сегодня украинская власть настроена решительно, складывается ощущение, что она готовится к выборам, подчеркнул политолог-международник Олег Волошин: "Разыгрывают, как они считают, единственно верную для них националистическую карту. Из-за этого кажется вполне вероятным возможное введение виз с РФ, даже несмотря на "маразматичность и вредность подобного решения", — отметил политолог.

При этом Волошин уверен, что если РФ в ответ введет визы для украинцев, "это будет настоящая катастрофа для заробитчан, студентов и многих других".

"Но власть не волнует то, что думают о них люди, которых власть не считает своими избирателями", – заявил эксперт.

"Власть вводит цензуру"

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал, что видит происходящие в украинской политике и стране в целом "достаточно негативные тенденции, и, к сожалению, они только набирают обороты".

"В первую очередь, все происходящее сейчас в стране связано с подготовкой Порошенко к президентским выборам. Он делает главное: берет под контроль информационное пространство в стране. Он с одной стороны подчинил себе всех олигархов, осталось только закрыть рот оппозиции", – сообщил эксперт.

В блокировании российских соцсетей он видит "пробный тест, который власть проводит над обществом, и общество показывает, что к цензуре оно готово".

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Следующими шагами, напомнил Корнейчук, было введение квот на украинский язык на телевидении: "Если общество скушало запрет соцсетей — нате вам, и мы увидели, что общество также достаточно спокойно встретило эти квоты".

"Хотя мы прекрасно понимаем, что дело не в украинском языке. Дело в цензуре, в инструменте давления. За несоблюдение квот можно лишить лицензии оппозиционное СМИ. … И такой механизм может применяться перед каналами, которые не встанут в стойку "смирно" перед властью", – заявил аналитик.

По его признанию, его смутило то, что принятие квот, запрет на ношение георгиевской ленточки, та же блокировка соцсетей показали, что "в Украине, к большому сожалению, вообще нет оппозиции, нет как факта".

Примечательна, считает эксперт, в этой ситуации позиция Юлии Тимошенко.

"Была мысль, что она будет позиционировать себя как некий противовес Порошенко, будет учитывать интересы не только Западной Украины, но и Центральной, Юго-Востока. Но, как показали голосования "Батькивщины", например закон о запрете георгиевских ленточек вообще был принят благодаря голосам "Батькивщины"… Тимошенко четко определилась, что она будет работать на один электорат с Порошенко и они будут бороться за голоса Западной и Центральной Украины, а русскоговорящие люди, Юго-Восток будут брошены на произвол судьбы. … Получится, что большая часть людей Юго-Востока просто не пойдет на выборы, чего, собственно, власти и нужно, чтобы привести Порошенко к власти во второй раз", – рассказал Корнейчук.

"Союз бандеровцев с бендеровцами"

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев обратил внимание на "зуд "Народного фронта" – именно партнеры БПП по парламентской коалиции были инициаторами большинства радикальных законопроектов минувшего времени.

Золотарев отметил, что отношения Порошенко с "Народным фронтом" неоднозначны.

"С одной стороны, это партнеры по картельной партии власти, с другой — это злейшие единомышленники…. Понятно, что "фронтовики" всегда заигрывали с радикальным, правым патриотическим электоратом, которым лозунг "Геть от Москвы!" безоговорочно популярен", – сообщил он.

В то же время, добавил эксперт, складывается впечатление, что к третьей годовщине избрания Порошенко "фронтовики" решили поиграть против него, "потому что его представляют как не вполне адекватного диктатора с тоталитарными замашками, неспособного реализовывать генеральную линию, которую хочет Вашинтон, проводить реформы и прочую словесную лабуду".

Золотарев подчеркнул, что сложился "союз бандеровцев и бендеровцев: "бендеровцев" – из-за склонности к лицедейству, к прохиндейству".

Задача Запада – заставить Порошенко взять публичные обязательства

В целом, все антироссийские выступления власти показывают главную задачу Порошенко – сорвать выполнение минских договоренностей, уверен Дмитрий Корнейчук.

"От этой позиции он не отойдет. Потому что Порошенко прекрасно понимает, что для него выполнение минских договоренностей равносильно политической смерти", – сообщил эксперт, добавив, что еще не известно, как отреагируют радикалы, и "не придется ли бежать из страны по примеру Януковича".

Расчет, продолжил Корнейчук, идет на то, что всеми этими антироссийскими шагами Порошенко спровоцирует Россию на определенные жесткие шаги в ответ, и, соответственно, можно будет разводить руками перед Трампом, Меркель, говорить: "Вы же видите, я публично выступаю, что нужно выполнять минские договоренности, но Россия идет на конфликт". Но со стороны Москвы не поступает жестких ответов, а российская и американская дипломатия, отмечает политэксперт, пытаются заставить Порошенко взять на себя публичные обязательства по выполнению "Минска" – ведется давление и со стороны США, и со стороны Германии.

Также Корнейчук подчеркнул, что в Администрации президента рассчитывали, что новый президент Франции Макрон не возьмет на себя обязательства, которые брал на себя бывший французский глава государства Олланд, можно будет затянуть "Нормандский формат", выполнение "Минска".

"Но предстоящая встреча Макрона с Путиным говорит о том, что там будет согласована позиция по "Нормандскому формату". Франция будет идти в том русле, в каком укажет ее партнер Германия", – спрогнозировал аналитик.

3 года Порошенко – 3 года концентрации власти

Еще одна цель скандальных законопроектов власти – отвлечь внимание, чтобы общество не обсуждало некомпетентность власть имущих, неспособность их исполнять свои обязанности, отметил Андрей Золотарев. Он также прокомментировал третью годовщину избрания Порошенко главой государства.

"Порошенко потерял рейтинг, но не потерял легитимность", – сообщил эксперт, добавив, что держится она в том числе на том, что для Порошенко "нет внятной альтернативы".

Ближайшая к нынешнему главе государства по рейтингам – Юлия Тимошенко, но "относительно нее нет ни общественного, ни элитного консенсуса", сказал политолог, отметив, что у нее нет большого отрыва в голосах избирателей, достаточного для победы. Порошенко же за 3 года сконцетрировал в своих руках очень мощный силовой, административный и информационный ресурс.

"Украинцы критикуют власть, но при этом молча проглатывают акции социального геноцида, которые продуцирует власть, аплодируют всем безумным инициативам с криками "Так ватникам, так им и надо!". Может, Петр Алексеевич нащупал тонкие нити, ведущие к загадочной украинской душе", – сказал политолог.

"Был бокс, а теперь бои без правил"

Сегодня избирательная кампания, подчеркнул Золотарев, уже началась, при этом он отметил, что Порошенко среди прочего обещал изменить систему выборов, но ничего в этом смысле не сделано.

"Думаю, декорации "Жизни по-новому" будут отставлены в сторону и Порошенко полностью сконцетрируется на своем политическом выживании", – дал прогноз эксперт.

Он добавил, что если раньше политика напоминала бокс, то "на следующие выборы можно ставить металлическую сетку и мы будем наблюдать бои без правил, где ни чужих, ни своих щадить не будут". Кроме этого, сказал Золотарев, в политике прописался силовой компонент, и сейчас о силовых крыльях думают даже самые цивилизованные и бархатные партии.

"Очевидно, украинцы и дальше будут вещать, а Украина окажется в кольце "трех Д".… Порошенко принял страну, которая производила самолеты, а теперь не может убрать львовский мусор", – образно высказался политолог.

"Встреча Макрона с Путиным – хорошая новость для Украины"

Олег Волошин проанализировал международную повестку недели, в частности отношения Макрон-Порошенко-Путин. Эксперт напомнил, что на 29 мая запланирован визит Владимира Путина во Францию: "визит логичный, учитывая характер российско-французских отношений, настроения во французском обществе".

Встреча Макрона с Путиным была необходимой, Франции необходим диалог с Москвой, уверен Волошин.

"Смешна была радость по поводу избрания Макрона в Украине. Можно радоваться, что Евросоюз избежит какого-то глубочайшего кризиса, Франция избежит раскола. … А была радость, что Путин проиграл… И теперь Путин поговорил по телефону с Макроном раньше Порошенко. И это даже не Трамп: Франция непосредственно вовлечена в урегулирование по Донбассу, и чья точка зрения была услышана первой, имеет достаточно существенное значение", – сообщил политолог.

В целом предстоящие встреча и визит Путина в Париж говорят о гибкости российской дипломатии – "я считаю, что это хороший сигнал для Украины", сказал Волошин.

"Радует, что в последние несколько месяцев РФ во внешней политике демонстрирует значительную долю конструктива, готовность помириться с Западом. Думаю, любой вменяемый человек понимает, что у РФ нет прямого конфликта с Украиной. Есть конфликт России с Западом, из которого проистекает конфликт с Украиной. И примирение с Западом открывает возможности для компромисса с Украиной", – отметил эксперт.

Есть понимание, что нужен выход из клинча РФ с Западом, а это возможно только через урегулирование на Донбассе, так что встреча Макрона с Путиным – хорошая для нас новость, сообщил Волошин.

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А "безумная националистическая истерия" украинской власти отчасти продиктована опасением того, что проект мирного договора (по Донбассу) сегодня-завтра спустят сверху, подытожил политолог.