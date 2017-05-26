Порошенко заявил о планах посетить Грузию

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с Днем независимости страны и сообщил о планах посетить Грузию.

"Уверен, что наша встреча в рамках моего запланированного визита в Грузию окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между обоими государствами", — говорится в поздравлении Порошенко, которое приводится на сайте главы государства. При этом он не уточнил, когда планируется визит.

Порошенко выразил мнение, что росту авторитета Грузии на международной арене способствуют "значительные успехи, достигнутые в реформировании страны", последовательная деятельность в рамках европейской и евроатлантической интеграции, а также устойчивое развитие дружественных отношений с государствами мира.

Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня независимости проходят в столице и крупных городах Грузии. Торжества проходят под лозунгом "Я из страны Руставели". Известная грузинская поэма "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели будет основной тематикой празднования. В Грузии отмечают 850-летний юбилей легендарного поэта.