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    Политика

    Порошенко заявил о планах посетить Грузию

    (обновлено: )4601
    Глава государства Петр Порошенко отметил, что встреча с президентом Грузии окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях между государствами.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с Днем независимости страны и сообщил о планах посетить Грузию.

    Флаги Евросоюза и Грузии
    Фото из открытых источников
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    "Уверен, что наша встреча в рамках моего запланированного визита в Грузию окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между обоими государствами", — говорится в поздравлении Порошенко, которое приводится на сайте главы государства. При этом он не уточнил, когда планируется визит.

    Порошенко выразил мнение, что росту авторитета Грузии на международной арене способствуют "значительные успехи, достигнутые в реформировании страны", последовательная деятельность в рамках европейской и евроатлантической интеграции, а также устойчивое развитие дружественных отношений с государствами мира.

    Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня независимости проходят в столице и крупных городах Грузии. Торжества проходят под лозунгом "Я из страны Руставели". Известная грузинская поэма "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели будет основной тематикой празднования. В Грузии отмечают 850-летний юбилей легендарного поэта.

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