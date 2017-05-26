Порошенко в пятницу откроет в Одессе Потемкинскую лестницу

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко в пятницу с рабочим визитом посетит Одесскую область, сообщила руководитель пресс-службы облгосадминистрации Снежана Мереуца.

"Президент Петр Порошенко примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория" на берегу Черного моря", — цитирует руководителя "Укринформ".

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Также Порошенко откроет 44-километровый участок отремонтированной дороги "Спасское — Вилково" на юге региона.

Накануне исполнилось три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины.