Карасев: три года Порошенко – есть плюсы, есть минусы

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В четверг, 25 мая, исполнилась третья годовщина президентства Петра Порошенко. Ровно три года назад состоялись президентские выборы, на которых с результатом 55 % победил Порошенко.

Петр Порошенко стал вторым после Леонида Кравчука главой государства, который обошел своих конкурентов в первом туре. К третьей годовщине у власти Порошенко украинские эксперты вспомнили и проанализировали какую часть предвыборных обещаний нынешний гарант выполнил, а что так и осталось за кадром.

По данным аналитического сайта "Слово и Дело", из 19 предвыборных обещаний Порошенко выполнил 7, что составляет 37% от их общего количества. К выполненным обещаниям нужно отнести увеличение финансирования Вооруженных сил, подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, раскрытие информации о доходах и расходах чиновников и госслужащих, введение е-декларирования а также уменьшение количества и ставок налогов.

Также Порошенко сдержал свои обещания не увеличивать полномочия главы государства и проводить выборы мэров крупных городов в два тура. И хотя свое обещание получить безвиз с Евросоюзом до конца ноября 2016 года президент формально провалил по срокам, это обещание он выполнил.

Что касается проваленных программных обещаний, то их у Петра Порошенко сейчас два или 11% от общего количества. Не выполнено обещание провести выборы в парламент по открытым партийным спискам, а также не представлен законопроект о деятельности парламентской оппозиции. Еще 53% обещаний находятся на контроле аналитиков портала со статусом "в процессе выполнения".

Изменения за три года правления Порошенко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(публикуется на языке оригинала)

Чи змінилася країна і які зміни варто назвати найбільш відчутними для українців?

– По-перше, Україна змінилася. Можна сперечатися в якому напрямку пішли ці зміни, комусь вони подобаються, комусь ні, але дійсно це є інша Україна.

Визнайте, це інша Україна, яка була до президентства Порошенко і за президентства Порошенко. Вона стає більш проєвропейською, менше проросійською, і ось тільки на останніх тижнях скільки було різних новацій від ВРУ, від президента, за підписом президента, які різко змінюють країну, середовище. Середовище стає більш українським. Це перше. Багато хто може бути незадоволений цим, але багато хто підтримує цей курс президента на повернення України до Європи.

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По-друге, він запам'ятався тим, що в 2014 році, його обрання президентом дало можливість зберегти Україну. Тому що 2014 рік був дуже небезпечний, навіть трагічний період, особливо влітку. Інший президент можливо не зміг би впоратися з тими викликами, які були влітку 2014 року, коли нависла ця загроза та небезпека створення Новоросії. Вона була реальною. Але те, що ми тільки втратили Крим і невеликий шматок Донбасу, хоча і важливий, але зберегли велику Україну, це теж заслуга президента Порошенка як головнокомандувача.

Він запам'ятався тим, що відновив армію. Подобається комусь чи ні, але це факт. Сьогодні армія України – найкраща гарантія від зовнішніх загроз та від інших небезпек. Він відновив роботу спецслужб. Економіка поступово піднімається.

Так, є багато невдоволених після різкого падіння економіки в 2014 році, після падіння промислового виробництва, але ж сьогодні поступово економіка піднімається. Також децентралізація. Давали звіт, що там не виконані обіцянки в царині виборчого законодавства. Вибори ж календарні в 2019 році, ще є час. Ці речі не дуже важливі та вони не були в пріоритетах на ці три роки після обрання.

Тобто ви вважаєте, що в основному те, що Порошенко обіцяв, він зробив найважливіше?

– По-перше, президентство і взагалі політика, це не бухгалтерський звіт. Плюси, мінуси, що обіцяв, що виконав тощо.

До речі, у нас іноді цим маніпулюють. Обіцянки іноді робляться і для того, щоб працювати в цьому напрямку. Не все виходить. От повернення Криму. Обіцянка? Обіцянка. А можна реально повернути Крим в найближчий час? Це залежить не лише від Порошенка, це залежить від Росії та від ситуації в світі.

Так само як і припинення АТО за два тижні.

– Але він зупинив велику війну. Була загроза великої війни, але він зупинив цю велику війну.

Одним із здобутків Порошенка вважають підписання мінських угод. Саме цей процес зупинив масштабний конфлікт на сході України.

– Це була дипломатична перемога Порошенка, тому що він підписом під мінськими угодами, або згодою на мінські угоди, дав Україні перепочинок перемир'ям. І великої війни немає сьогодні.

Давайте про недоліки. Президент краще працював як головнокомандувач, він краще працював як керівник країни, але добре працював і як дипломат. Але мені здається, він недостатньо працював як соціальний президент, як людина, яка має забезпечувати в тому числі і соціальні, і правові гарантії українців. Тут ще дуже багато роботи.

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Якщо президентська команда і сам президент не звернуть увагу на цю соціальну складову, його функцію як голови держави, йому набагато буде важче переобиратися на другий термін, а очевидно він таке завдання собі поставив і команда президента працює над цим завданням.

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