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    Политика

    ЕК призвала Киев отменить е-декларирование общественных организаций

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (409)

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    Еврокомиссия призвала украинские власти пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Еврокомиссия рассчитывает, что украинская власть отменит положение "антикоррупционного законодательства", которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу ЕК.

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    Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

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    "От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", — говорится в комментарии.

    В ЕК подчеркнули, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

    Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. 

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