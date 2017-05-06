ЕК призвала Киев отменить е-декларирование общественных организаций

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Еврокомиссия рассчитывает, что украинская власть отменит положение "антикоррупционного законодательства", которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

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"От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", — говорится в комментарии.

В ЕК подчеркнули, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции.