наверх
05.05.201710:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Евродепутаты выдвинули Порошенко требование по е-декларации

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (408)

    (обновлено: )97004
    Соответствующее письмо подписали 20 депутатов и направили его на имя Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрей Парубия.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

    Соответствующее письмо подписали 20 депутатов и направили его на имя Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрей Парубия.

    Электронное декларирование в Украине
    Украинское фото
    Чем закончится проверка е-деклараций. Опрос депутатов

    Среди подписантов письма – Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Павел Свобода и другие депутаты.

    "Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах – это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", – отмечают евродепутаты в письме.

    Европарламентарии считают, что принятие законодательных изменений "проявлением давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине".

    Следовательно, подписанты письма призывают срочно пересмотреть принятые законодательные изменения относительно э-декларирования и засвидетельствовать, что усилия власти Украины в борьбе с коррупцией является "искренними и серьезными".

    Ранее сообщалось, что более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра НАПК после возобновления его работы. В ведомстве объяснили, что декларации ряда должностных лиц были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Виталий Кличко открыл фонтанный комплекс на Крещатике. Видео
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка