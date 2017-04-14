Е-декларирование и бунты сельских депутатов на местах

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Депутаты сельских и поселковых советов Ивановского района Одесской области намерены сдать мандаты из-за того, что не могут заполнить электронные декларации.

Читайте также: Может, и выигрышная партия? Соцсети о новой политсиле Савченко

На сессию Ивановского райсовета даже вынесли проект обращения к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде. Местные избранники просят руководство страны исключить депутатов сельских, поселковых советов и советов объединенных общин из перечня субъектов декларирования. Поскольку процедура е-декларирования требует не только компьютерного оснащения, доступа к интернет-сети, но и требует существенных финансовых затрат.

"Из-за значительных технических трудностей по заполнению электронных деклараций возможно возникновение ситуации со сложением полномочий депутатами местных советов и проведением внеочередных выборов", — говорится в проекте обращения.

Ситуацию с декларациями региональных депутатов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Селищні депутати ладні скласти мандати, аби не заповнювати електронні декларації. Пояснюють це відсутністю технічної можливості. Це реально?

— По-перше, це буде прецедент, якщо вони складуть, а по-друге, дійсно є величезне нарікання і не лише депутатами сільських, селищних і міських рад, а й депутатами ВРУ, які вже, пригадуєте, в минулому місяці всі скаржилися на те, що сервер не працює. І навіть керівник НАЗК пані Корчак відповідала на минулому тижні в ВРУ, надавала інформацію щодо роботи сервера тощо. Тому я вважаю, що це буде прецедент і, за великим рахунком, це реально… З іншого боку, якщо депутати сільради не здадуть декларації вчасно, то яка відповідальність до них буде застосована? Мені здається, що закон чітко говорить, що якщо особа-декларант не подала вчасно декларацію, то до неї може бути застосовано адміністративне стягнення, скажемо, штраф. От тому виглядає, що настільки депутати сільради заявляють про це, що відповідальність за це невелика. Тобто якщо говорити з точки зору відповідальності, то вона, по-перше, сумнівна, а по-друге, невелика.

Чи дійсно у депутатів нема технічної можливості? Чи це небажання оприлюднювати свої статки?

— Село від села відрізняється. Є дійсно, я сам буваю частенько і в Західній Україні, і на Сході, і в Київській області, і я реально знаю життя людей. Тому де працює інтернет? В бібліотеці, може в школі, чи, наприклад, в сільській раді. І якщо інтернет не працює, і скажемо, депутат повинен кілька годин часу простояти в черзі, щоб попасти за той комп'ютер, набити дані, то логічно, принаймні так виглядає, що дійсно технічно у депутатів сільської, селищної ради, можливий такий варіант, що нема можливості заповнити декларації.

Але нагадую, якщо у вас є бажання заповнити декларацію, але нема технічної можливості, ніхто не заважає вам написати вручну, скажемо так, просто роздрукувати бланк і вручну заповнити декларацію, підписати її і відправити на пошту, скажемо, через пошту на НАЗК, або через комп'ютер набрати ті ж самі дані, так само підписати і направити їх для НАЗК. Тобто той, хто хоче заповнити декларацію, реальну, тобто сумлінна людина і законослухняна, у нього є принаймні кілька варіантів, щоб заповнити декларацію і відправити її на адресу НАЗК.

Скільки депутатів сільрад можуть зіштовхнутися з проблемою заповнення є-декларацій в масштабах всієї країни?

— У мене нема такої соціології, і я не хочу тицяти пальцем в небо, але це може бути кілька тисяч, або навіть десятки тисяч депутатів сільрад, які зіштовхнуться з такою проблематикою. І ще раз кажу вам, з людської точки зору, оця нудотина заповнення декларацій, я сам вже заповняв її двічі. Вибачте, декларації повинні бути прості і доступні. І вони повинні бути близькі до людей, а не той оберемок пунктів, які надумані в більшості своїй, тобто вони стосуються можновладців, депутатів ВРУ тощо. А стосовно хлопців, які проживають в селі, вони надумані. І тому саму декларацію треба спрощувати.

Ранее эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.

Смотрите также: Фотоитоги 14 апреля: год правительства Гройсмана, Страстная пятница, теракт в Иерусалиме

Также народный депутат Остап Еднак в эфире заявил, что, приняв поправки к закону о предотвращении коррупции, депутаты сами не поняли, за что голосовали, а нардеп Игорь Лапин подчеркнул, что высший офицерский состав тоже должен подавать декларации.