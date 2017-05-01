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    Политика

    Завершился срок подачи е-деклараций

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (407)

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    В Едином государственном реестре деклараций зарегистрированы 1 млн 90 тысяч электронных документов за 2016 год. Наталья Корчак отметила, что все поданные с 1 мая декларации являются несвоевременными.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Первого мая в 00:00 завершился срок подачи ежегодных деклараций для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подавали декларации впервые.

    Олеся Яхно
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Месседжи Лукашенко, безвиз, скандальные декларации. Мнение Яхно

    В настоящее время в Едином государственном реестре деклараций зарегистрированы 1 млн 90 тысяч электронных документов за 2016 год.

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    В комментарии УНН глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак сообщила, что подача деклараций после указанного указанного срока уже является "несвоевременной".

    При этом в реестр они продолжают поступать.

    Ранее сообщалось, что более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра НАПК после возобновления его работы. В ведомстве объяснили, что декларации ряда должностных лиц были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.

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