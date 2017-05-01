Завершился срок подачи е-деклараций

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Первого мая в 00:00 завершился срок подачи ежегодных деклараций для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подавали декларации впервые.

В настоящее время в Едином государственном реестре деклараций зарегистрированы 1 млн 90 тысяч электронных документов за 2016 год.

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В комментарии УНН глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак сообщила, что подача деклараций после указанного указанного срока уже является "несвоевременной".

При этом в реестр они продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра НАПК после возобновления его работы. В ведомстве объяснили, что декларации ряда должностных лиц были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.