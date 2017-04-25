Чем закончится проверка е-деклараций. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

НАПК объявило о старте проверки электронных деклараций президента и премьер-министра. Об этом рассказала председатель госагентства Наталья Корчак. Соответствующее решение сотрудники агентства поддержали 24 апреля во время внеочередного заседания.

Чего стоит ждать от этой проверки, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислав Розенблат.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви особисто вірите в те, що справді буде проведена незалежна перевірка?

— Дуже багато приділяємо уваги взагалі перевірці НАПК, я вважаю, що за ті кошти, які виділила ВРУ і країна, і наші платники податків, ми мали вже створити таку систему, яка дійсно робила б все в автоматичному режимі, була б аналітична програма, була б фахова програма, яка дійсно б не дозволяла відміняти чи продовжувати терміни перевірки. І не було б це в ручному режимі, як це робиться. А взагалі остання заява про те, що зникли чи заборонені для перевірки декларації наших прокурорів, це взагалі нонсенс. Я вважаю, ми виходимо на такий рівень, коли в суспільстві починається таке вже хвилювання по питанню довіри чи недовіри до цього органу. Моє особисте бачення, що коли ми створювали цей орган, він повинен перш за все бути незалежним. Він повинен мати довіру суспільства до того, що він здатен запобігати корупції, і чиновники, чи депутати, чи урядовці, які займаються корупційними оборудками, ми повинні виявляти їх.

На сьогоднішній день я радий тому, що йдуть перевірки президента, прем'єра, інших урядовців, і у мене є повідомлення, що йде перевірка моєї декларації. Але я хочу, щоб це відбувалося чесно, в автоматичному режимі, щоб це не було розголосу на всю країну, що от ми починаємо. Дійсно, давайте перевіряти і давайте вже робити якісь висновки і якісь справи якщо дійсно виявляються, давайте доводити їх до суду чи передавати в НАБУ. Сьогодні, я знаю, є заява по питанню Ляшка, зроблено кримінальне провадження. Я хотів би, щоб це були не тільки поодинокі випадки, а щоб це дійсно була звичайна практика, яка в усьому світі є, я маю на увазі, в цивілізованих країнах. Україна прагне до цього європейського світу, то я просто хочу наголосити, що давайте будемо не галасувати, а просто робити свою справу мовчки і бездоганно.

Хочу процитувати позафракційного нардепа Віктора Чумака, який стояв у витоків підготовки законодавства про електронне декларування. На своїй сторінці у "Фейсбуці" він порівняв НАПК і НАБУ з літаками і написав: "ми створили два суперсучасних літаки, які мають правильні функції, завдання та повноваження, і як справжній літак має планер та двигуни, але в наших літаках погані пілоти і немає палива. Якщо пілотів ще можна чомусь навчити, то без палива – політичної волі правлячого класу – жоден літак не полетить і країна буде буксувати". Чи згодні ви з цим?

— Я абсолютно не згоден. Я згоден лише в тому, що ми створили найсучасніші літаки, ми заправили їх дуже високим октановим паливом, тому що це вартує українцям 700 мільйонів гривень, а інше 160 мільйонів. І сьогодні ми чули заяву, що ще 40 мільйонів потрібно для того, щоб вдосконалити програмне забезпечення. Тому я вважаю, ці літаки здатні високо літати і виконувати своє завдання. А якщо дійсно за штурвалами сидять на сьогоднішній день такі працівники, які не дозволяють літати, то я за те, щоби було автоматичне пілотування. Щоби автопілоти стояли на цих літаках. Тому що я не хочу залежати від людського фактору. От як ми звикли: від політичної волі тощо. Воно повинно працювати в автоматичному режимі. Є аналітика, є програмне забезпечення, подав чиновник декларацію, є червона риска, яка дійсно висвітлює, що він не міг заробити таких статків, це повинно бути надбанням, як кажуть, нашого суспільства. Я за автоматичне керування цими літаками, якщо ми вже порівнюємо з авіацією.

Чи відомо щось з приводу можливої відставки керівництва НАЗК?

— Як я розумію, Петренко заявив, що урядовий законопроект стосовно діяльності НАЗК вже є в ВРУ, я думаю, що зараз він пройде головне науково-експертне управління, і ми будемо вже мати його в комітеті. Після комітетських слухань, він буде вже в залі. Але я ще раз повторюю: ми створили дуже дорогі для нас органи, які повинні і здатні забезпечити нам антикорупційні всі дії, щоб країна подолала корупцію, але я вважаю на сьогоднішній день, що ми не повинні залежати від людського фактору. Ніхто не має права чинити будь-які дії стосовно будь-якої посадової особи чи навпаки, посадова особа робити якийсь тиск. Я хочу, щоб це було як в сучасних країнах світу, де це все робиться в автоматичному режимі. Подається електронна декларація, на те вона і електронна, ніхто її не перевіряє, ніяким ручним способом, воно все автоматично сканується і там беруться дані з усіх реєстрів. Після цього ми маємо право знати, що та чи інша особа в незалежності від її статусу, прізвища чи інших заслуг перед батьківщиною займається корупційними оборудками і дійсно має статки, які неможливо підтвердити. І тоді ми будемо вірити в те, що в нашому суспільстві з'явився орган, який здатен побороти всі корупційні оборудки. Щоб кожен чиновник, подавши декларацію, розумів, що за цим наслідком будуть обов’язково впроваджені всі кримінальні, будуть розслідування, буде прокурорська перевірка, тобто ми всі повинні розуміти одне: що сьогодні недоторканих в країні більше немає. Всі перед законом рівні. Це я і намагаюся підтвердити. Вдумайтесь: 700 мільйонів гривень НАБУ, 160 мільйонів, а може тепер і вже 200 мільйонів НАЗК. Це дуже великі кошти.

Ваш коментар з приводу ініціативи НАЗК, аби перевірити законність дій міністрів і нардепів, що взяли на поруки Мартиненка.

— Я пам’ятаю Насірова, коли приїжджали декілька нардепів з нашої фракції, вони одразу завели кримінальне провадження щодо діяльності цих депутатів. Тепер по НАЗК йде перевірка цих депутатів. Я вважаю, що не повинно бути у нас якоїсь вибірковості. Всі повинні здавати декларації, всі повинні бути під наглядом НАБУ, НАЗК, САП. Я за те, щоби була рівність перед законом всіх – незалежно, беруть когось на поруки чи не беруть.

Наскільки незалежною буде перевірка електронних декларацій президента і прем'єра, прокоментував в ефірі "ГС" також народний депутат від фракції "Народний фронт" Віталій Корчик.

Чи вірите ви в незалежну перевірку?

— Тут можна розподілити це питання на кілька складових. Я би сказав, що такий орган як НАЗК якраз має перевіряти декларації перших осіб держави, це правильно, так має бути, і має робитися це об’єктивно і неупереджено. Але я думаю, що в цьому нічого нема такого, вони хай перевіряють, просто зараз під час кампанії подачі е-декларацій, звичайно, дуже багато людей кажуть про втрату довіри до органів НАЗК у зв’язку з тим, що вони не можуть організувати нормальний процес. І від цього пішли і далі якісь негативні тенденції. Але я хочу підкреслити, що нинішні депутати і багато громадян України, вони вірять в ті органи: НАЗК, НАБУ, інші всі, які ми якраз і створювали для того, аби викорінити корупцію з нашої країни. Що ж до їхної роботи, то час покаже, але вже є перші результати, і вони не такі втішні, як хотілося б дійсно це бачити.

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Наталя Корчак заявила про те, що НАПК перевірить законність дій міністрів та нардепів, які брали на поруки Миколу Мартиненка. Ви другий у списку. Як ви розцінюєте ці заяви?

— Мені дуже дивно це чути, адже я не розумію, яка може бути перевірка законності наших дій, коли ми маємо на це абсолютно законне право? І взявши на поруки Мартиненка, депутати і міністри від "Народного фронту", будучи на суді, не змушували суд ухвалювати якісь рішення по суті підозри. Вони лише гарантували, що Мартиненко сумлінно дотримуватиметься процесуальних вимог і співпрацюватиме зі слідством, як це і було раніше. Це нормальний, законний процес, так само як і законний процес про ці заяви органів слідства, про те, що вони будуть подавати апеляцію. Це нормально, це судовий процес. Я не розумію, як це можна перевіряти. Ми маємо за законом таке право, брати на поруки людину, як нардепи, які мають довіру свого народу, і ми нашого колегу взяли на поруки, тому що він зробив склав мандат для того, аби всі звинувачення, які лунали на його адресу, були об’єктивно розслідувані, неупереджено і без політики. Він зробив це сам, і ви всі про це знаєте. І за весь цей час НАБУ і інші органи проводять розслідування, намагаються щось знайти, розказують що за кордоном ведеться слідство. Це дуже добре, будь-ласка, скажіть тоді, що ви знайшли, передавайте суд. І хай суд тоді вирішує: винна людина чи ні. А якісь огульні звинувачення про те, що він нібито вже корупціонер тощо.

Крім того, як його затримали? Нібито через те, що вони думали, що він може втекти. Так в це не дуже правдиво віриться. Тому що ще влітку минулого року Микола Мартиненко сказав, що я готовий здати всі свої паспорти, які можуть дозволити виїзд за кордон. Тобто це не лише закордонний паспорт, а це і паспорт громадянина України. Про це було заявлено, на протязі того часу, коли він склав мандат, він багато разів від’їжджав за кордон, так само повертався і слухняно приймав участь в цьому процесуальному процесі, коли його викликали як свідка на допит. Не було жодних підстав для того, щоб йому були пред’явлені якісь обвинувачення, а тим більше, те що його хотіли взяти під варту, у клітку, вибачте, це вважається майже тортури.

А ви самі відповідальності не боїтесь?

— Я знаю Миколу Володимировича досить такий вже проміжок часу, за який я можу сказати про цю людину, що він втікати не буде і його дії, коли він склав мандат і попросив, щоби коли почали деякі антикорупціонери розповідати, що він винен, він сам сказав: я хочу, щоби це було об’єктивно розслідувано, і сказано: винен я чи ні. Знаєте, йому його репутація дорожче. Чому тікати? Він про це неодноразово заявляв, і ми впевнені, що нічого такого не буде. Це дуже порядна людина, як вчиняє по європейському. І я вам ще хотів би дійсно сказати, що в суді вдалося переламати абсолютно нецивілізовану, не правову, політизовану тенденцію, що є першим подібним випадком у гучних справах. Тому що поспіхом видно, що це робилося, то знаєте, таке і мало бути рішення суду.

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що вони будуть намагатися оскаржити це рішення суду про взяття на поруки.

— Це абсолютно нормальна процесуальна норма про те, що вони будуть оскаржувати таке рішення. Як і абсолютно нормальна процесуальна норма, коли ми беремо на поруки людину і це абсолютно в законодавчому полі, це дозволено, я не розумію, чому з цього роблять такий зараз розголос, я не бачу тут нічого поганого. Людина буде співпрацювати зі слідством, людина буде на місці, людина буде доказувати свою невинність, перебуваючи вдома і маючи змогу нормально з адвокатами до цього готуватися.

Ранее председатель правления Украинского Хельсинского Союза Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что индекс коррупции в Украине за время работы новых антикоррупционных органов никак не изменился, и это является оценкой их работы.