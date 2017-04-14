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    НАПК объяснило причины исчезновения из реестра более 200 е-деклараций

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (403)

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    В НАПК подчеркнули, что меры по изъятию из публичного доступа ряда деклараций прокуроров имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 — РИА Новости Украина. Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    Проверка е-деклараций. Первый пошел

    "Относительно сообщений в СМИ об отсутствии в публичной части Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления деклараций прокурорско-следственных работников военной прокуратуры и членов их семей НАПК считает необходимым дать следующие пояснения. Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно — постановления заместителя генерального прокурора Украины — главного военного прокурора Матиоса А. В.", — говорится в сообщении.

    В НАПК подчеркнули, что такие меры имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.

    "Решение НАПК основывается на статье 17 указанного Закона и принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнения постановления", — уточнили в агентстве.

    При этом в НАПК также отметили, что "неупотребление, несвоевременное употребление достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве или разглашение сведений о мерах безопасности относительно лица, взятого под защиту, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством".

    Ранее сообщалось, что более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) после возобновления его работы.

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