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    Исчезли е-декларации сотен прокуроров - СМИ

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (401)

    (обновлено: )7220
    В перечне исчезнувших оказались декларации заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурора Мариупольского гарнизона Олега Улановского.
    Из реестра НАПК исчезла декларация заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых
    bihus.info

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) после возобновления его работы, сообщает Bihus Info.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    Проверка е-деклараций. Первый пошел

    Согласно сообщению, в числе "пропавших" оказались электронные декларации заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурора Мариупольского гарнизона Олега Улановского.

    При этом не ясно, как в данном списке появились главврач наркологического диспансера Мариуполя Александр Пиенко, специалист Апелляционного суда Киевской области Светлана Кринина и несколько работников социальных органов. 

    Аналитики проекта "Декларации" сохранили копии указанных документов. Список доступен по ссылке.

    Члены НАПК Руслан Радецкий и Александр Скопич не смогли прокомментировать исчезновение документов, отметив, что вопросами работы ресурса занимается глава ведомства Наталья Корчак. 

    Ранее сообщалось, что Нацагентство завершило проверку около 3 тысяч электронных деклараций, данные по 10 из них переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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