Исчезли е-декларации сотен прокуроров - СМИ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) после возобновления его работы, сообщает Bihus Info.

Согласно сообщению, в числе "пропавших" оказались электронные декларации заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурора Мариупольского гарнизона Олега Улановского.

При этом не ясно, как в данном списке появились главврач наркологического диспансера Мариуполя Александр Пиенко, специалист Апелляционного суда Киевской области Светлана Кринина и несколько работников социальных органов.

Аналитики проекта "Декларации" сохранили копии указанных документов. Список доступен по ссылке.

Члены НАПК Руслан Радецкий и Александр Скопич не смогли прокомментировать исчезновение документов, отметив, что вопросами работы ресурса занимается глава ведомства Наталья Корчак.

Ранее сообщалось, что Нацагентство завершило проверку около 3 тысяч электронных деклараций, данные по 10 из них переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.