Декларация Полторака: у жены есть дом, квартира и 1 млн грн налички

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак подал электронную декларацию за 2016 год, в которой указал, что его жена Инна владеет домом (39,8 кв. м), земельным участком (941 кв. м) и квартирой (66,7 кв. м) в Харькове. У нее также есть автомобиль Mazda (2015), которым она пользуется по доверенности.

Сам министр заработал за год 539 457 гривен (зарплата). В разделе "Гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" указано, что глава Минобороны получил от Харьковского горсовета 86 310 гривен. Проценты в "Ощадбанке" составили 8 514 гривен.

Согласно данным, у Полторака имеется 335 тысяч гривен, 42 тысячи долларов налички, в "Ощадбанке" — более 606 тысяч гривен и 20 тысяч долларов, в "Укрэксимбанке" — свыше 50 тысяч гривен.

Зарплата супруги в Национальной академии Нацгвардии (основное место работы) составила 375 гривен. У нее также есть 1,11 миллиона гривен и 73 тысячи долларов наличкой. В счетах в "Ощадбанке" и "Эксимбанке" — по 250 тысяч гривен. Проценты в первом из них составили почти 13 тысяч гривен, а во втором — около 12,9 гривны.

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Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 миллиона гривен налогов. Его заработная плата в 2016 году составила 281 тысячу гривен, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тысячи гривен. Суммарный доход премьера за минувший год составил 15,765 миллиона гривен.