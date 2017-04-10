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    Проверка е-деклараций. Первый пошел

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (400)

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    Уже нашлись чиновники, указавшие неправдивые данные в декларации о доходах. Заместитель прокурора Кировоградской области поплатился за это должностью, а мэр Покровска ходит под статьей.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Еще не все чиновники успели подать электронные декларации из-за сбоя в работе сайта, а уже пошел подсчет первых жертв сокрытия доходов. Заместителя прокурора Кировоградской области Виктора Приходько уволили за неполное предоставление информации в его декларации об имущественном состоянии. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, в своей декларации Приходько забыл указать себя совладельцем автомобиля Honda CRV. 

    Попал под раздачу и мэр Покровска, который, по версии прокуратуры, намеренно скрыл доходы. Прокуратура Донецкой области сообщила городскому голове Покровска Донецкой области Руслану Требушкину о подозрении в сокрытии сведений о доходах в электронной декларации. 

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    Мэр не указал в декларации за 2015 год 100 тыс. гривен доходов и денежных активов в размере 150 тыс. гривен и финансовые обязательства в размере более 356 тыс. гривен соответственно. Решается вопрос об избрании Требушкину меры пресечения.

    По сути, это первые ласточки, которые пострадали из-за своей "забывчивости" и "невнимательности". И подобных им будет еще немало. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку около 3 тысяч электронных деклараций, данные по 10-ти из них переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины. 

    Вот только шапки полетят в основном с мелких чиновников. До именитых, при больших должностях, очередь если и дойдет, то в самый последний момент, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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    УНИАН
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    "Длительное время отсутствовал порядок проверки е-деклараций и только недавно его утвердили, но не до конца. НАПК наконец-то приступил к проверке указанных в декларации сведений, а не только к их приему. Они после проверки и объяснений декларантов передают сведения в правоохранительные органы, ведь за предоставления недостоверной информации на сегодняшний момент предусмотрена уголовная ответственность для чиновников", — отмечает Ростислав Кравец. 

    Неудивительно, что начались расследования и уголовные преследования с чиновников второго эшелона. Пока у НАПК и правоохранительных органов не поднимается рука тронуть министров и их заместителей, народных депутатов, сотрудников администрации президента и других слуг народа. 

    "До них очередь дойдет в самый последний момент, если кто-то из них еще останется в стране. НАПК обязана проверить все декларации, независимо от рангов, фамилий и заслуг перед государством. Но рост благосостояния среди чиновников не замечает НАПК. Так сложилось в Украине, сначала "под нож" идут мелкие чиновники, а когда дело доходит до крупных чиновников, то в стране чудным образом меняется законодательство", — считает Ростислав Кравец.

    Но хочется надеяться, что полетят с должностей не "мелкие сошки", а крупные и матерые коррупционеры, которые по сей день чувствуют себя в полной безопасности.

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