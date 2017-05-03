От нашего стола – вашему столу. Какие изменения ждут украинцев в мае

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый месяц приносит украинцам всё новые сюрпризы: то растут тарифы, то скачут цены в магазинах, то власти придумывают новшества.

Май начался для украинцев с обещанной индексации соцстандартов, хотя радоваться особо и нечему. Минимальную пенсию и прожиточный минимум подняли всего на 65 и 80 гривен. В то же время украинцам сократили соцнормы на тепло, свет и газ, что приведет, по прогнозам экспертов, к сокращению субсидий.

Новые соцстандарты

С 1 мая украинцам повысили на 65 гривен все пенсии по возрасту, за исключением выплат работающим пенсионерам.

Так, если ранее минимальная пенсия составляла 1247 гривен, то с мая возросла до 1312 гривен.

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Минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны 1-й группы теперь составит 3739 грн (вырос на 185 грн), 2-й группы — 3345 грн (вырос на 165 грн), 3-й группы — 2952 грн (вырос на 146 грн), участникам боевых действий — 2164,8 грн (вырос на 107,25 грн).

Минимальная пенсионная выплата инвалидам ЧАЭС 1-й группы — 3 739 грн (увеличена на 185,25 грн), 2-й группы — 3345 (увеличена на 165,75 грн), 3-й группы — 2 952 (увеличена на 146,25 грн).

Минимальный размер пенсии шахтеров с мая составит 3936 гривен (увеличен на 195 грн).

Кроме того, на 12,51 грн увеличена доплата за сверхнормативный стаж, которая теперь составит 251,51 гривны. На 130 гривен вырос и минимальный размер пенсии по утрате кормильца из числа военнослужащих, который теперь составит 2624 гривны.

В то же время минимальная зарплата, которая в начале года выросла до 3200 гривен, повышаться в этом году уже не будет.

Прожиточный минимум

С 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных украинцев вырос на 80 грн – до 1684 гривен.

Размеры прожиточного минимума для основных социальных групп:

детей до 6 лет: с 1 января 2017 — 1355 гривен, с 1 мая — 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 — 1689 гривен, с 1 мая — 1777 гривен, с 1 декабря — 1860 гривен;

Трудоспособных лиц: с 1 января 2017 — 1600 гривен, с 1 мая — 1684 гривны, с 1 декабря — 1762 гривны.

Лиц, утративших трудоспособность с 1 января ния 2017 — 1247 гривен, с 1 мая — 1312 гривен, с 1 декабря — 1373 гривны.

В то же время следует отметить, что в связи с ростом прожиточного минимума теперь размер субсидии для семей с безработными сократится. С середины 2016 года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявлял замминистра социальной политики Виталий Мущинин, учитывают его доход в размере двух прожиточных минимумов (с первого мая – 3288 гривен).

Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума.

Урезанные соцнормативы

В конце отопительного сезона Кабмин решил снизить с 1 мая социальные нормативы на газо-, тепло- и электро снабжение.

По словам экспертов, новые нормативы позволят государству сэкономить на субсидиях, но увеличат расходы населения. Ведь, как известно, социальные нормативы являются основой расчета предоставляемой гражданам субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Так, если прошлой зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 кв метров, уже в следующем отопительном сезоне скидку будут начислять только на 300 кубов. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла.

"Раз нормы уменьшили, соответственно и доля государства в покрытии расходов тоже уменьшается. Снижение социальных нормативов приведет к сокращению субсидий и росту расходов населения. На предприятия теплокоммунэнерго это особо не повлияет, но очень высока вероятность, что могут увеличиться неплатежи и теплокоммунэнерго будут и дальше испытывать дефицит средств, которых у них и так немного", — отмечает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАН Украины Валентин Землянский.

Тем временем, в правительстве уверяют, что снижение соцнормативов было одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита. Эксперты же считают, что ссылка на МВФ не более чем ширма.

Субсидии

Также в мае украинцам пересчитают субсидии – "скидки" сократят с учетом того, что за отопление платить не придется.

У кого за шесть месяцев набралась переплата за отопление, с 1 мая деньги спишут со счета.

Как пояснили "Сегодня" на горячей линии Кабмина, переплату за центральное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубам (на данный момент 680 гривен).

Повторно подавать документы на оформление помощи необходимо будет лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантив перерасчет проведут автоматически.

С 1 мая вступает в силу решение правительства относительно монетизации части сэкономленных субсидий.

Предполагается денежная выплата энергосберегающим семьям — эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Цена газа для промышленности снизится

В мае снизится на 3% стоимость газа для промышленности.

Так, при условии предоплаты она составит 7456 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), сообщили в "Нафтогазе".

При условии оплаты в течение месяца — 8282 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Завершение подачи е-декларации

1 мая завершился срок подачи ежегодных деклараций о доходах для должностных лиц.

Напомним, в случае несвоевременной подачи деклараций грозит административная ответственность — штраф 50−100 необлагаемых минимумов доходов граждан или 850−1700 гривен.

Указание в декларации заведомо недостоверных сведений может повлечь за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

По материалам из открытых источников интернет