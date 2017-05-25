Неожиданная социология. Поющий президент Вакарчук

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 25 мая, исполняется ровно три года, как Петр Порошенко занимает президентское кресло.

На вопросы о втором сроке сам Порошенко отвечает уклончиво. На недавней пресс-конференции 14 мая он заявил, что ему пока рано думать об этом.

Впрочем, как пишет "Украинская правда", менее года назад Игорь Грынив, бывший председатель фракции БПП, политтехнолог и один из ближайших президентских соратников, в непринужденной атмосфере львовского Alfa Jazz Fest проговорился, что Порошенко будет участвовать в президентской кампании 2019 года.

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По данным издания, в близком окружении президента говорят, что расчет Порошенко — выигрывать выборы благодаря отсутствию сильного конкурента.

Неожиданная социология

В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой, пишет "Украинская правда".

К удивлению, социология показала, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оказался в тройке лидеров президентской гонки, говорится в статье "Борьба за второй срок. Как президент Порошенко собирается выигрывать выборы".

Если бы Вакарчук баллотировался в президенты в марте, у него были бы реальные шансы победить.

По данным социологов, "за" Порошенко проголосовали бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах.

На втором месте с минимальным отрывом – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 12,9%, а замыкает тройку лидеров певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с результатом в 12,3%.

Четвертым и пятым в списке указаны лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и "Радикальной партии" Олег Ляшко – примерно с одинаковой поддержкой в 10%.

За ними следом один из лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко с 8% поддержки и лидер партии "За жизнь!" Вадим Рабинович с чуть более 7%.

Мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового в марте поддерживали примерно 6% тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах.

"Расчет Порошенко, говорят в его близком окружении, выигрывать выборы благодаря отсутствию сильного конкурента. Святослава Вакарчука действующий президент пока не воспринимает в этом качестве. Мол, тот еще не определился, идет ли он в политику", — говорится в тексте.

В чем залог успеха?

Вакарчук в отличие от многих своих коллег, не любитель эпатажа, в громких скандалах замечен не был, да и репутацию свою бережет, предпочитая действовать так сказать не словом, а делом.

Как известно, певец частенько ездит в Донбасс с концертами. Так, "Океан Эльзы" выступали в мае 2016 года в прифронтовом Мариуполе, собрав на бесплатный концерт рекордное количество зрителей.

Музыканты так же выступали и в зоне АТО, но не афишируя города своего прибывания во избежание провокаций. Стоит отметить, что Вакарчук проводит благотворительные концерты и за рубежом.

К слову, по опросам, Вакарчук пользуется огромной поддержкой именно среди молодого населения. По словам экспертов, он ассоциируется с качественной музыкой и с четкой гражданской позицией, да и репутация у него не подпорчена.

"Если говорить сугубо политически, то Святослав Вакарчук сейчас отражает все положительное, что есть в украинской политике. И у него самый маленький из всех антирейтинг. Он, фактически, никогда не был у власти. А тот короткий период, когда он был депутатом, для него тоже остался выигрышным, так как он сложил мандат своевременно. И это беспрецедентный был шаг. Обычно, люди с низким антирейтингом имеют больше шансов в политической гонке, если у них есть организационные и финансовые ресурсы для этого", — отмечает политический аналитик Петр Охотин.

В то же время певец в последнее время предпочитает не делать резких заявлений, отвечать обтекаемо на острые вопросы, сглаживая углы, а порой даже цитируя философов.

Так, в январе 2017 года, комментируя запрет в Украине российского канала "Дождь", певец говорил, что его связывают с ним теплые воспоминания, но закон важнее.

"Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы "Океан Ельзи", телемосты, связанные с грустными событиями, такими, как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали, и то, что было важно слышать украинским зрителям", — рассказывал Вакарчук.

На вопрос, возможна ли в скором времени отмена запрета, Вакарчук цитировал царя Соломона: "Все пройдет, и это тоже".

По поводу дискуссии, которая разгорелась в феврале 2017 года из-за эмиграции украинцев, певец лишь отвечал, что это "неизбежная часть человеческой истории в любой период, на любом континенте".

"Особенно в современном мире, открытом. Особенно в мире, где твой английский язык и ноутбук, который стоит рядом с тобой, открывают тебе не только окно в мир конкретный, но и в мир широкий", — говорил певец.

По материалам из открытых источников интернет