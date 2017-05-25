Порошенко и "жизнь по-новому": в бедности и в войне

Анна Лаба, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На внеочередных президентских выборах в 2014 году за обещавшего Украине жизнь "по-новому" Петра Порошенко проголосовало 54,7% избирателей, принявших участие в выборах (или 28% от общего числ избирателей). Явка была низкой (59,5%).

Прошло три года. Порошенко укрепился во власти, а что с Украиной? Тут не так все однозначно. Как образно пишут в соцсетях, "Украина напоминает "Титаник", который тонет. Зато оркестр играет 75% украинской музыки, по телевизору показывают трагикомедии,а главный дирижер, надев корону, обращается к пассажирам: "Мой народ"…

А другой источник (не будем его называть из соображений конспирации) просто напел: "Четвертый год нам нет житья от этих фрицев…". Но, может быть, это и не о команде ныне действующего?

"Торжество демократии" в отдельно взятой стране

Все помнят, почему те выборы были внеочередными: "евромайдан", стрельба, бегство Януковича, решение Рады об отстранении его от власти… Без всего этого президентские выборы состоялись бы (без всякой крови) в марте 2015 года.

За кресло президента боролось 23 кандидата — в том числе такие политики как Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Петр Симоненко, Сергей Тигипко, Олег Тягнибок, ставший к тому времени известным лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош…

Отметим, что цивилизованной избирательную кампанию 2014 года назвать нельзя. Так, лидер общественного движения "Юго-Восток" Олег Царев вынужден был снять свою кандидатуру, пояснив: "приезд в Киев для выступления перед общеукраинской аудиторией связан для меня с риском для жизни…".

Сняла свою кандидатуру и экс-министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

Жить по-новому — это где?

Победил Петр Порошенко, который шел на выборы под девизом "Жить по-новому": то есть (перечислим названия пунктов программы) — жить свободно, жить безбедно, жить честно, жить безопасно…

Что конкретно обещал кандидат? Например, из раздела "Жить безбедно": "Я за мощные денежные вливания в образование. За доступность квалифицированной медицинской помощи для всех граждан. На все это тратить деньги, как только мы их получим, построив новую экономику".

Без комментариев. Наверное, "новую экономику" еще не построили, а старую — развалили…

Из раздела "безопасной" жизни: "не допустить в обществе склок и провокаций на почве языка, идеологии, религии".

Тут каждый сам может делать выводы: повсеместное наступление на права русскоязычных, языковые квоты, введение фактически обязательной государственной идеологии, "антицерковные" законопроекты… Это, наверное, и есть "недопущение склок и провокаций".

"Защитить каждую семью, город, улицу от насилия" (чувствуете себя защищенными?).

Наконец, из раздела "безбедной" жизни: Порошенко заявлял, что "строить демократию — означает создавать общество состоятельных людей".

С тех пор национальная валюта обесценилась в три раза, тарифы на услуги ЖКХ выросли многократно. Промышленность гибнет. Власть готовит пенсионную реформу, которая оставит многих украинцев без пенсий.

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Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, 60% украинцев живут за чертой бедности.

"В экономической политике у нас преподносят как колоссальный успех то, что страна погружается в долговую яму и теряет свою субъектность в политике, превращаясь в аграрно-сырьевой придаток. Президентство Порошенко проходит под знаком трех "Д": деиндустриализация, деградация и депопуляция. И если мы увидим свет в конце туннеля, то скорее всего, это будет свет несущегося навстречу поезда", — сказал в комментарии для РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

"Оказалось, что "Жить по-новому" по Порошенко — это жить по-старому, только еще намного беднее и в ситуации войны", — считает политолог Руслан Бортник.

Он отметил и достижения: "к плюсам президента можно отнести, наверное, стабилизацию ситуации — то, что удалось удержать страну от развала, от коллапса государственности, а риски стояли существенные на тот момент; удалось удержать от коллапса экономическую ситуацию, удалось отстроить какие-то модели управления сегодня; хоть немного, но продвинуться в части европейской интеграции, в частности получить хотя бы безвизовый режим".

Однако, по словам Бортника, "все это было достигнуто ценой обеднения страны и граждан, как минимум, в три раза, ценой авторитаризации власти, которая включает в себя практически полное подавление оппозиции, контроль над всеми СМИ, отставки и погромы в отношении политических оппонентов, использование правых радикалов, как элементов социального управления".

Политолог отметил при этом, что Порошенко за три года пребывания у власти не выполнил ни одного из своих ключевых обязательств — "ни в части остановки войны, ни в части социальных стандартов, ни в части обеспечения верховенства права, ни в части евроинтеграции — приближения к лучшим европейским стандартам".

"Президент мира" оказался президентом войны

Порошенко обещал защитить страну от внешней агрессии, полагая "агрессором" Россию. Отметим, отдельные скептики-диссиденты до сих пор сомневаются в том, что на Украину кто-то напал — да ведь и официально не война в стране, но — антитеррористическая операция, АТО.

Кстати, кандидат заверял избирателей, что закончит АТО в считанные "часы".

Именно по этой причине многие украинцы отдали за него свои голоса — поддержали, как им казалось, "президента мира". Но Донбасс пылает по сей день, количество жертв растет, минские договоренности сорваны… Порошенко стал по факту "президентом войны".

"Это связано с панической боязнью Порошенко потерять власть внутри страны. Он понимает: пока идет война в Донбассе, можно под этим предлогом постоянно "закручивать гайки" в Украине. И держать подальше от Киева многотысячную армию "атошников", — сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, "если в 2014 году Порошенко получил власть, как "президент мира" и "единой страны" (естественно, не выполнив ни одного обещания), то теперь он собирается выиграть, мобилизовав весь ура-патриотический и "путиннападет" электорат".

Эксперт отметил, что президент надеется "сыграть на страхах Западной и Центральной Украины, которые легко подпитывать с помощью тотального контроля СМИ, разжигая ненависть между украиноязычными и русскоязычными"…

"Собственно, с этим и связаны все антироссийские действия Порошенко и срыв "Минска", — резюмировал Корнейчук.

Напомним, Порошенко обещал наладить отношения с РФ.

"…Граждане Украины не смогут чувствовать себя в безопасности, пока мы не урегулируем наши отношения с Россией. Использую в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические — но с учетом необратимости нашего европейского выбора и территориальной целостности Украины", — обещал кандидат в президенты Порошенко. Без комментариев.

Дивный новый мир

Те, кто на Майдане критиковал "преступный" и "тоталитарный" режим Януковича, могут успокоиться: новый "революционный" режим в этом плане ни в чем не уступает предшествующему. Во многом даже превосходит.

"Порошенко полностью монополизировал власть в стране, успешно выстраивая подконтрольное тоталитарное общество", — считает Дмитрий Корнейчук. Он отметил, что президенту удалось "поставить в стойло" конкурентов-олигархов, оппозиция — "почти полностью ручная", в Раде — лояльная коалиция.

Успешно внедряется цензура, добрались до интернета: запрещены российские соцсети, запрещен "Яндекс"… И, поскольку какого-то заметного общественного протеста нет, следует ожидать продолжения.

Так, известный журналист Руслан Коцаба, который просто за призыв к миру провел почти полтора года за решеткой, предостерег: осенью власть закроет все оппозиционные сайты (иначе ей не остаться властью).

Как отметил Андрей Золотарев, скоро и Янукович будет выглядеть как очень большой либерал и демократ на фоне Порошенко: "Дна не будет, и, судя по всему, Порошенко готов в плане "закручивания гаек" пойти очень далеко".